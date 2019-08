Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Diese Drei sind der letzte Schrei! Immer wenn Stephan Bretthauer, Henry Brauns und Sebastian Maschmeyer in diesem Jahr in der Mühlenkreisserie am Start gewesen sind, erreichten sie das Ziel als strahlende Sieger. So auch am Samstag beim 39. Aueseelauf des ATSV Espelkamp: Auf der fünften von acht Etappen der Laufserie unterstrich das Trio seine Dominanz.

»So gut durch die Saison zu kommen, ist keine Selbstverständlichkeit«, sagt Stephan Bretthauer, nachdem er beim idyllischen ­Naturlauf mit seinem fünften Saisonsieg die Gesamtwertung auf der Langstrecke (Serie 2) bereits für sich entschieden hat. Nach 21,6 Kilometern kommt der Läufer des SV 1860 Minden lockeren Schrittes Richtung Ziel gefedert. Der Vorsprung ist so groß, dass Bretthauer die ­Muße gefunden hat, sich über einen passenden Jubel Gedanken zu ­machen. Mit nach vorne gehaltener Handfläche deutet der 45-Jährige die perfekte Ausbeute von fünf Erfolgen an.

»Flaschen-Fail« bringt Bretthauer nur kurz aus dem Tritt

Nur auf der zweiten von drei Runden kommt Bretthauer einmal kurz aus dem Tritt, als eine Trinkflaschen-Übergabe mit seiner Frau schief geht. »Das war mein Fehler. Ich hatte noch einen Trinkbecher vom Versorgungsstand in der Hand«, so Bretthauer, der in der Sommerpause nichts an Form eingebüßt hat. Möglicherweise hat das auch mit seinem zwölftägigen Regenerations-Urlaub auf Mallorca zu tun. »Da habe ich es mir auch einmal gut gehen lassen. Das ist wichtig für den Kopf«, sagt Bretthauer, der allerdings – wie seine Gattin lachend verrät – »die Laufschuhe natürlich mit dabei hatte. Ohne geht es bei ihm nicht«.

Christian Herzig bejubelt Platz zwei auf der Langstrecke

Der Jubel des Zweitplatzierten fällt ebenfalls überschwänglich aus. Christian Herzig ballt die Muskeln, als er – angefeuert von ATSV-Organisator Achim Hagemeyer – die letzten Meter freudestrahlend hinter sich bringt. »Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, meine Altersklasse hier zu gewinnen. Das habe ich geschafft. Ich bin überglücklich«, sagt der Rahdener nach dem »super-anstrengenden« Rennen. Seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen muss Niklas Eikmeier. Nach sechs Kilometern führt der Youngster das Feld an, wird aber dann noch bis auf Platz sieben durchgereicht.

Yannick Arndt verteidigt Platz zwei vor Bernd Nedderhoff

Ein weiteres Ausrufezeichen beim wieder einmal gut organisierten Aueseelauf setzt Sebastian Maschmeyer, der auf der Kurz­strecke 2019 einfach nicht zu schlagen ist. Der Mann aus Bad Essen (Team »hillpower«) kann über 5,3 Kilometer auch Espelkamps Lokalmatador Yannick Arndt einmal mehr hinter sich lassen. Vierter Start, vierter Sieg – der Gesamtsieg in der Serie 3 winkt. »Die Bedingungen waren angenehm«, sagt der 40-Jährige, der sich vor der Siegerehrung ein Sieger-Bier einschenkt. »Aber alkoholfrei«, ver­sichert er grinsend.

Die Enttäuschung von Arndt, der als Zweiter eine Sekunde Vorsprung auf Bernd Nedderhoff ins Ziel rettet, hält sich in Grenzen: »Heute lief es nicht so gut bei mir, das ist manchmal so. Es hat aber trotzdem Spaß gemacht«, sagt der 16-Jährige. Auch Nedderhoff hat gut lachen: Der frischgebackene Deutsche Meister im Ironman (AK60) nutzt den Aueseelauf, um sich vom Muskelkater zu befreien. »Die Beine fühlen sich noch nicht so gut an, aber das wird schon«, sagt der Lübbecker.

Das dritte Ausrufezeichen des Tages setzt Henry Brauns: Aufgrund einer Knie-OP hatte der Mindener nach drei Siegen zu Saisonbeginn den vierten Start der Mühlenkreisserie in Lübbecke auslassen müssen. In Espelkamp meldet sich der 23-jährige Mindener in erstaunlicher Form zurück und schüttelt über 10,3 Kilometer Jan Isendahl ab. »Ich bin erst seit einer Woche wieder im Training, daher kam der Sieg für mich schon überraschend«, so Brauns, der die ­Serie 2 nun fast uneinholbar anführt. Bärenstark ist auch der Auftritt der jungen Lea Weike: Das Lauftalent kommt in 39:17 Minuten als Gesamtdritte ins Ziel.

Jubel auch beim ATSV: Mit 350 Finishern verbucht der Veranstalter eine gute Auslastung. Mit 157 Teilnehmern ist die 10km-Strecke die beliebteste Distanz. Bei angenehmen Temperaturen stört nur der Wind bei den Runden um den See. Neue Rekorde sind bei der 39. Ausgabe daher nicht drin.

Ergebnisse

21,6km - Männer: 1. Stephan Bretthauer (SV 1860 Minden/1. M45) 1:24:31 Stunde, 2. Christian Herzig (BSG Merkur Gauselmann/1. M40), 3. Micha Ridderbusch (Extertal/1. MHK) 1:26:18, 4. Ronald Ridderbusch (2. M40) 1:26:38, 5. Sascha Janzik (1. M35) 1:27:08, 6. Christoph Bethke, 2. M35, 1:28:28, 7. Niklas Eikmeier (TG Ennigloh/2. MHK) 1:29:32, 8. Martin Berg (Tri-4-Fun/1. M50) 1:29:54, 9. Michael Juris (Stiftung Bahnsozialwerk/1. M30) 1:31:27, 10. Markus Wuttke (3. M40) 1:32:08. Frauen: 1. Anna-Lena Klocke (1. WHK) 1:50:56 Stunde, 2. Anke Möhle (1. W50) 1:52:17), 3. Stephanie Golbik (2. WHK) 1:57:26.

10,3 Kilometer (Gesamtwertung): 1. Henry Brauns (Glacisläufer Minden/1. MHK) 36:15, 2. Jan Isendahl (Drei Fragezeichen/1. M30) 36:46, 3. Lea Weike (SV Brackwede/WHK) 36:46, 4. Björn Läufer (TSV 05 Treis/1. M40) 40:14, 5. Peter Hoffmann (TuS Eisbergen/2. M40) 40:38, 6. Sascha Seif (1. MJU18) 40:49, 7. Frank Böger (Luhdener SV/1. M50), 8. Tilmann Weingärtner (2. M30) 41:22, 9. Silke Rösener (Minden/1. W50) 41:50, 10. Eckart Vieten (SV 1860 Minden/1. M45) 41:54; ... 21. Bettina Drewes (SV 1860 Minden/W40) 44:58, 22. Jennifer Göhner (Bad Oeynhausen/1. W30) 45:01.

5,3 Kilometer (Gesamtwertung): 1. Sebastian Maschmeyer (Hillpower/M40) 19:8, 2. Yannick Arndt (ATSV Espelkamp/1. MJU18) 19:44, 3. Bernd Nedderhoff (BSG Merkur Gauselmann/1. M60) 19:45, 4. Nele Weike (SV Brackwede/1. WHK) 20:05, 5. Niclas Schermer (1. MHK) 20:39, 6. Janik Wiese (2. MHK) 21:37, 7. Birte Ortmann (Herford/2. WHK) 22:09, 8. Elias Weike (3. MHK) 22:24, 9. Lukas Brauns (Vlotho/1. M15) 22:44, 10. Waldemar Enns (Berglöwen/1. M50) 22:48, ... 12. Lisa Gerkensmeier (TG Werste/1. W14) 23:06.

1,7km Schülerlauf: 1. Pascalis Fricke (M14) 7:31, 2. Florian Bauch (M11) 7:38, 3. Pauline Niemann (W9) 7:57, 4. Colin Möhring (M10) 7:59, 5. Linus Oppermann (M8) 8:05.