Espelkamp (tz). Nach Bronze nun Silber: Die U18-Tennis-Mädchen des TV Espelkamp-Mittwald haben am Wochenende bei den Mannschaftsendrunden aller Bezirksmeister aus dem Westfälischen Tennis-Verband einen starken Auftritt gezeigt.

Die U18-Mädchen waren 2018 auf dem Bronzeplatz gelandet und wollten diesmal um den Titel spielen, waren dann aber pünktlich zum Finalwochenende aller Bezirksmeister aus Westfalen vom Verletzungspech verfolgt. Beim Abschlusstraining verletzte sich Spitzenspielerin Paula Blaschke am Rücken, Marisa Hagemann ist aufs Knie gestürzt. Beim Final-Wochenende zog sich Nicole Gutjar zudem noch eine schwere Zerrung zu und musste vom Platz getragen werden. Mit drei Verletzten war Coach Tobias Löhbrink gefragt, taktisch clever aufzustellen. Das ging in den ersten Partien auf: Den Auftakt gegen den TC Milstenau II gewann Espelkamp nach einem 1:3-Rückstand noch mit 5:3. Sonntag folgte dann ein 4:4 gegen Gastgeber TuS Ickern. Das entscheidende Spiel um die Plätze eins und zwei gegen den ungeschlagenen TC St. Mauritz verloren die arg gehandicapten TVE-Talente dann mit 3:5. »Das ist, gerade unter diesen Umständen, ein schöner Erfolg«, freute sich Tobias Löhbrink. Nach Silber mit viel Verletzungspech in diesem Jahr ist das Ziel für 2020 klar: »Nächstes Jahr werden wir dann Erster!«