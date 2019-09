Von Ingo Notz

Vor dem Derby ist nach dem Derby: Die Spuck-Attacke von Dielingens Tristan Groß gegen Tengerns Kapitän Timo Gerfen hatte noch auf dem Feld erste Konsequenzen, Dielingens spielender Co-Trainer Dirk Schomäker machte die erste klare Ansage (»Das geht gar nicht!«). Tengern ließ sich von diesem Derbytiefpunkt zwar erst aus der Ruhe bringen, aber nicht zu unüberlegten Reaktionen verleiten. Dennoch gab es hinterher eine klare Meinung: »Bespucken lassen müssen wir uns nicht«, meinte Kleeblatt-Stürmer Florian Hartmann zur Aufreger-Szene des Spiels – und Kapitän Timo Gerfen wurde ebenso deutlich: »Er hat mich nicht getroffen. Aber Spucken ist Spucken, ob er mich trifft oder nicht.«

Dielingens Trainer ist sauer auf den Gegner

Alles andere als erfreut war auch Dielingens Trainer Carsten Schubert: »Wir haben am Freitag noch über die Art und Weise unseres letzten Heimspiels und über Undiszipliniertheiten gesprochen. Von der Disziplin her wäre das ein Schuss in den Ofen«, wird er in dieser Woche das Gespräch mit Groß suchen. Glück für Dielingen: Um eine Sperre wird Groß herumkommen, angesichts der angespannten Personalsituation hätte er seinem Team einen Bärendienst erwiesen, wenn der Schiedsrichter die Aktion gesehen und geahndet hätte.

Erfreulicher war da schon, dass ausgerechnet ein Spieler, der aus gesundheitlichen Gründen eigentlich gar nicht spielen sollte, zum Türöffner Richtung Sieg wurde: Marc Böhm spielte trotz Muskelverletzung im Schussbein – für das richtungsweisende 1:0 nahm er dann vorsorglich auch lieber den Kopf... Die Chancenverwertung war am Sonntag das große Plus beim TuS aus Dielingen, während der TuS aus Tengern genau da einen schwarzen Tag erwischt hatte, wie Trainer Jörn Paulsen zugab: »Wir hätten gefühlt noch 20 Minuten spielen können und hätten vorne nichts gemacht. Wir haben im Moment halt zwei Probleme: Hinten sind wir zu anfällig für Gegentore, vorne brauchen wir zu viele Chancen für ein eigenes Tor.«

Doppelt geknickt kehrte der SC Vehlage von der Auswärtspartie in Herringhausen zurück. Das 0:5 war nicht die einzige schlechte Nachricht. Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Torwart Nico Klosek vergrößerte die Zahl der Sorgenfalten auf Heinrich Dycks Stirn noch einmal. Morgen soll im Mindener Klinikum eine MRT-Untersuchung genaueren Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. So oder so stünde Vehlage am Wochenende im Derby gegen Tengern II aber auch der zuletzt urlaubende Routinier Thorsten Korejtek zur Verfügung. Dann stehen beide Altkreis-Teams unter Druck – verlieren verboten gilt für beide Mannschaften, die aktuell auf den beiden sportlich auszuspielenden Abstiegsplätzen vor der zurückgezogenen Mannschaft aus Hörstmar liegen.