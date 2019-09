Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Hiobsbotschaft für den SC Blau-Weiß Vehlage: Der Bezirksligist muss mindestens ein halbes Jahr auf Nico Klosek verzichten. Der Torhüter hat sich bei der 0:5-Pleite in Herringhausen das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der 20-Jährige wird demnächst in Fulda operiert. »Einen genauen OP-Termin habe ich aber noch nicht«, sagt Klosek, für den es bereits der zweite Kreuzbandriss ist.

»Das ist böse für den Jungen und für uns natürlich auch richtig ärgerlich«, sagt Vehlages Coach Heinrich Dyck. Beim Stand von 0:4 hatte sich ­Klosek am vergangenen Sonntag mit großen Schmerzen auswechseln lassen müssen (69.). Zuvor war der Keeper beim Sichern eines Balls mit dem rechten Knie unglücklich im Kunstrasen hängen geblieben. Eine MRT-Untersuchung im Mindener Klinikum brachte zu Wochenbeginn nun traurige Gewissheit: Es handelt sich um einen Kreuzbandriss, das Torwart-Talent steht frühestens in der Rückrunde wieder auf dem Platz.

Für die Vehlager, die sich nach einem holprigen Saisonstart und nur einem Sieg aus sechs Spielen auf einem Abstiegsplatz befinden, kommt es damit knüppeldick. In Herringhausen musste sich in der Schlussphase der Partie mangels Alternative im Kader Feldspieler Dominik Schütz zwischen die Pfosten stellen. Immerhin: Für das Derby am Sonntag gegen den TuS Tengern II meldet sich Routinier Thorsten Korejtek nach seinem Urlaub wieder einsatzbereit.

Allerdings: Der 48-Jährige hat in diesem Jahr aufgrund von Bandscheiben-Problemen ebenfalls schon pausieren müssen. In der laufenden Saison hat »Ko« erst zwei Pflichtspiele bestritten: Beim 1:5 in Brake und beim 3:4 gegen Jöllenbeck hatte der erfahrene Schlussmann den jungen Klosek jeweils vertreten. »Sein Körper hat mitgespielt«, sagt Heinrich Dyck, dem beim Gedanken, nur einen Torhüter im Kader zu haben, aber nicht wohl ist. »Man sieht ja, was passieren kann. Wir müssen eine Lösung finden. Notfalls müssen wir Basti Koch davon überzeugen, im Sinne des Vereins wieder ins Tor zu gehen«, so der Coach. Der gelernte Keeper spielt zurzeit für die Vehlager Reserve im Feld.

Andere Möglichkeit: Der Bezirksligist sieht sich nach einem Neuzugang um, ein Transfer ist aber erst in der Winterpause realistisch und nach Meinung von Dyck schwer umsetzbar. »Welcher Verein gibt im Winter freiwillig einen guten Torhüter ab? Die Ablöse wäre zudem frei aushandelbar«, fürchtet Dyck hohe Forderungen. Abgesehen von den Komplikationen für die eigene Planung, tut Dyck vor allem Nico Klosek leid: »Ein zweiter Kreuzbandriss in dem Alter – das ist gar nicht schön«, fühlt Dyck mit.