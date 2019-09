Von Ingo Notz

Espelkamp (WB). Es soll der erste Schritt auf dem Weg zu einem weiteren WM-Titel werden: Supermittelgewichts-Weltmeister Christian Pawlak kämpft am Samstag in Rüthen um wertvolle Weltranglistenpunkte. Ebenfalls in den Ring steigen dort seine beiden Schützlinge Andreas Gnoevoj und Riza Baydilli.

In dem kleinen Ort zwischen Warstein und Büren steigt Pawlak nach fast viermonatiger Kampfpause im Anschluss an seinen Sieg gegen Mehmet Laraka Anfang Juni in Wiesbaden wieder in den Ring. Der amtierende Weltmeister der WBU im Suppermittelgewicht fährt mittlerweile allerdings zweigleisig: Solange er keinen Herausforderer findet, der ihm den Gürtel streitig machen will, sucht sich Pawlak seine Gegner nun eine Gewichtsklasse höher. Gefunden hat er dabei für diesen Samstag Ata Dogun: »Das ist ein guter Mann, ein guter Boxer«, weiß Pawlak von etlichen gemeinsamen Veranstaltungen und will den Türken wegen dessen zuletzt weniger erfolgreich verlaufenen Karriere nicht unterschätzen. Seine letzten 15 Kämpfe hat der seit 20 Jahren im Geschäft mitmischende Türke allerdings verloren, sein letzter offizieller Sieg ist 2014 eingetragen worden. Unter anderem unterlag Dogun 2016 gegen Bosko Misic, gegen den Christian Pawlak im vergangenen Jahr seine bisher letzte Titelverteidigung gelang.

»Schon gute Leute geboxt«

»Er hat schon ein paar gute Leute geboxt – aber ich muss ihn natürlich schlagen, wenn ich meine Ziele erreichen will«, betont der seit viereinhalb Jahren ungeschlagene Pawlak, der in Rüthen seinen 17. Sieg in Serie anpeilt. Auch wenn es in dem Achtründer nicht um einen Titel geht: »Der Kampf ist wichtig für die Weltrangliste«, hofft Pawlak, sich mit einem weiteren Sieg weiter ins Blickfeld der etablierten Halbschwergewichtlicher zu boxen, um in der neuen Gewichtsklasse eine ähnliche Erfolgsgeschichte zu schreiben wie im Supermittelgewicht (bis 76,2 Kilogramm). Der »schwerwiegende« Vorteil für den Espelkamper, der gerade seinen 40. Geburtstag gefeiert hat: »Im Halbschwergewicht muss ich nicht abkochen«, tritt er jetzt in seiner eigentlichen Gewichtsklasse (bis 79,3 Kilogramm) an. »Wenn mir ein interessanter Kampf im Supermittelgewicht angeboten werden sollte, würde ich das aber auch machen«, hält er sich die Türen zu beiden Klassen weiter auf.

Titelkämpfe im Visier

Auf offene Türen Richtung Titel hoffen auch die beiden ebenfalls in Rüthen kämpfenden Schützlinge des Weltmeisters: Andreas Gnoevoj und Riza Baydilli treten im Cruisergewicht (bis 90,7 Kilo) an und stehen vor Kämpfen, die auf vier Runden angesetzt sind. Andreas Gnoevoj trifft in Rüthen auf Werner Rauhbach, der seine letzten fünf Kämpfe allesamt durch K.o. verloren hat.

Baydilli tritt ebenfalls im Cruisergewicht an. Der 38-Jährige steht vor seinem zweiten Profikampf, nachdem ihm im Juni ein gelungenes Debüt gegen Ulas Acikgoez gelungen ist. Auch für den eher Spätberufenen, der als Fan zum Boxen kam und nun selbst im Ring steht, hält Christian Pawlak die Chance, in Zukunft um einen Titel zu boxen, nicht für ausgeschlossen. »Mein Ziel ist es, die beiden Jungs mit hochzuziehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Beiden in Zukunft um Titel in Deutschland oder um einen Interkonti-Titel kämpfen können!« Der nächste Schritt auf dem Weg dahin führt das schlagkräftige Trio mit sechs Fäusten am Samstag nach Rüthen – mit dem Meistergürtel im Hinterkopf.