Von Ingo Notz

Die erste Überraschung gab es schon vor dem Anpfiff: Unerwartet tauchte bei den Gastgebern Watschagan Harutjunjan in der Startelf auf. Gegen den Willen seines im Krankenhaus liegenden Trainers Heinrich Dyck hatte »Watschi« sich im Gespräch mit Interimstrainer Jan-Guido Dyck selbst aufgestellt, um seiner kriselnden Mannschaft in dem Schlüsselspiel zu helfen. Ähnlich wie Gladbach-Legende Günter Netzer, der nach seiner Selbsteinwechslung im DFB-Pokalfinale 1973 die »Fohlen« zum 1:0-Sieg gegen Köln schoss, sollte auch Harutjunjan eine entscheidende Rolle spielen.

Tengern hat die erste Chance, Vehlage trifft ins Tor

Die erste Chance in dieser richtungsweisenden Partie hatte aber Tengern durch Björn Bredemeier, der allerdings zu hoch zielte (18.). Zwei Minuten später jubelte dann Vehlage: Phil Joerend hielt in eine Hereingabe nur den Fuß rein und lenkte den Ball mit viel Effet so ins kurze Eck – Tengerns Keeper Oliver Korejtek erwischte er auf dem falschen Fuß.

Tengern hätte beinahe mit einer direkt verwandelten Ecke geantwortet, doch Timo Gerfens Ball klatschte an den Pfosten (24.). Das Aluminium meinte es gestern nicht gut mit den Gästen, denn auch kurz vor der Pause waren die Vehlager bereits geschlagen – und nur der Pfosten verhinderte das 1:1. Mit der letzten Szene der ersten Hälfte schraubte Tengern sein Chancenkonto weiter hoch, doch den Ball von Florian Hartmann entschärfte Korejtek auf der Linie.

Harutjunjan stellt sich selbst auf und liefert

Im zweiten Abschnitt drückte Tengern im Dauerregen optisch zwar auf den Ausgleich, wurde aber nicht zwingend genug – während Vehlage mit Harutjunjan und Penner immer wieder auf Konter lauerte und dabei zweimal nur knapp verzog (56./64.). Das 2:0 fiel aber doch noch – mit tatkräftiger Hilfe der Gäste. Unsauberes Passspiel in der Hintermannschaft sorgte dafür, dass der Ball in der 74. Minute nach einem Pass von Gerd Penner beim auf einen ­solchen Tengeraner Fehler spekulierenden Watschagan Harutjunjan landete und dieser 20 Meter vor dem Tor völlig frei auf Oliver Korejtek zulief. Den Ball legte er rechts am herausstürzenden ­TuS-Keeper vorbei, umkurvte ihn links und schickte das Leder dann aus der Drehung zielsicher auf die Reise ins leere Tor.

" „Vorne steht zweimal der Pfosten im Weg und hinten verteilen wir zwei Geschenke, beim zweiten machen wir sogar noch eine schöne Schleife drum.“ Tengerns Trainer Jörn Paulsen "

Danach musste Tengern noch mehr riskieren und eröffnete Vehlage weitere Konterchancen, wobei die größte mit einer rüde aussehenden Attacke von Torben Krause gegen Watschi Harutjunjan ebenso unsanft wie spektakulär beendet wurde. Der vehement geforderte Platzverweis gegen den Tengeraner blieb allerdings aus. Auch wenn es danach auf beiden Seiten noch eine Torchance gab – das Gefühl, dass Tengerns Reserve dieses Spiel noch einmal drehen könnte, stellte sich nicht mehr ein. »Vorne steht zweimal der Pfosten im Weg, hinten verteilen wir zwei Geschenke, beim zweiten machen wir sogar noch eine schöne Schleife drum«, ärgerte sich Tengerns Trainer Jörn Paulsen über die zweite Derbypleite innerhalb von acht Tagen. Und auch mit der Leistung der Offensive konnte er nicht zufrieden sein: »Die Chancen waren da, aber es fehlte der letzte Zug bei uns.«

Der Zug des SC Vehlage ist dagegen erst einmal runter vom Abstiegsgleis – sehr zur Freude von Aushilfstrainer Jan-Guido Dyck: »Mit Fußball hatte das alles zwar wenig zu tun, aber bei dem Platz und der Tabellensituation war es nicht anders zu erwarten. Wir haben unsere Pflicht erfüllt und haben uns den Sieg richtig verdient.«

SC BW Vehlage: Thorsten Korejtek – Klunk, Kevin Joerend, Hortum (69. Hellweg), Phil Joerend (54. Ewert), Marc-Oliver Dyck, Lauer, Celik, Beyhan, Penner, Harutjunjan

TuS Tengern II: Oliver Korejtek – Krause, Schnake, Marcel Nuyken, Timo Nuyken, Grätz (76. Rautenberg), Timo Gerfen, Brockmeier, Clemens, Bredemeier (46. Wöhler), Hartmann

Tore: 1:0 (19.) Phil Joerend, 2:0 (74.) Watschagan Harutjunjan