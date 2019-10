»So fokussiert war ich seit meinem ersten Kampf um die Deutsche Meisterschaft nicht mehr bei einem Kampf, ich war vom ersten Gong an sofort in meinem Element.« Sein Gegner Ata Dogun kam mit einer Niederlagenserie im Gepäck in den Ring: »Er hatte da allerdings auch gegen viele richtig gute Leute geboxt, den darf man nicht unterschätzen. Ich bin von der Statur her auch kein Cruisergewichtler und er kommt sogar aus dem Schwergewicht, ist ewig nicht k.o. gegangen, der kann schon was.« Dass der K.o. schon in der zweiten Runde kam, ärgerte selbst den Sieger: »Ich hätte gerne noch einige Runden mehr geboxt, die haben das Handtuch etwas zu früh geworfen.« Zum Zeitpunkt der Aufgabe in der zweiten Runde hatte der amtierende Weltmeister im Supermittelgewicht keinen wirklichen Wirkungstreffer abbekommen und spielte gegen den Ex-Schwergewichtler seine Vorteile in der Schnelligkeit aus.

»Für die Weltrangliste war der Sieg natürlich gut, aber es kommen auch noch andere Gegner«, richtet sich Pawlaks Blick gleich wieder nach vorne. Im Dezember peilt er einen weiteren Aufbaukampf an, ehe er im nächsten Jahr dann um einen weiteren WM-Gürtel kämpfen wird.

Pech hatte Andreas Gnoevoj. Der Espelkamper erfuhr erst vor Ort, dass sein eigentlich geplanter Gegner kurzfristig abgesagt hatte – und einen Ersatz aus seiner Gewichtsklasse konnte der Veranstalter der Kampfnacht nicht rechtzeitig besorgen. Also erklärte sich der Espelkamper, um überhaupt kämpfen zu können, bereit, auch gegen Schwergewichtler Sven Spethmann (Germanen Kiel) anzutreten – der mit 160 Kilo fast das Doppelte des eigentlichen Limits im Cruisergewicht (90,72 Kilo) auf die Waage brachte... »Gegen den muss man erst mal boxen, das ist ein Panzer«, meinte Gnoevojs Trainer Christian Pawlak. Allerdings war der Gegner dann doch sehr limitiert und wurde vom deutlich fitteren Gnoevoj schon in der ersten Runde dreimal zu Boden geschickt, bevor Spethmanns Betreuer das Handtuch als Zeichen der Aufgabe warfen.

Auch der dritte Espelkamper Boxer siegte in der ersten Runde durch K.o.: Riza Baydilli schlug im Schwergewicht Mihaita Cosma, der im März schon gegen Pawlak verloren hatte. Auch hier bedeutete der dritte Niederschlag in Runde eins das vorzeitige Kampfende – ein perfekter Kampfabend für das schlagkräftige Espelkamper Trio.