Von Volker Krusche

Espelkamp/Düsseldorf (WB). Der beste heimische Mittel- und Langstreckenläufer kehrt sportlich in die Heimat zurück. Mit Beginn des Jahres 2020 wird Alexander Schröder bei all seinen Wettkämpfen wieder das Trikot des ATSV Espelkamp tragen. Ein entsprechender Startpass wurde für den inzwischen 29-Jährigen dieser Tage beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) beantragt.

In den letzten Jahren gehörte der Minden-Lübbecker Ausnahmeläufer, der einzig in der Mühlenkreisserie noch das Trikot seines ehemaligen Vereins trug, dem FC Schalke 04 an. Die Entscheidung, sich nun wieder dem ATSV anzuschließen, hatte für den in Düsseldorfer arbeitenden Lehrer mit dem Wechsel seines Trainers zu tun. »Mein bisheriger Coach André Pollmächer ist seit September Landestrainer Mittelstreckenlauf in Niedersachsen und deshalb nicht mehr bei Schalke angestellt. Da er auch nicht mehr in Düsseldorf wohnt und Schalke kann keinen adäquaten Ersatz stellen konnte, hat sich die Trainingsgruppe von André aufgelöst.«

»Ich trainiere allein«

Einige bisherige Teamkollegen hätten aufgehört, andere habe es nach Leverkusen und Wattenscheid gezogen. »Ein solcher Wechsel kam für mich aber nicht in Frage, weil ich es unter der Woche zeitlich nicht schaffen würde, dort zu trainieren. Daher arbeite ich jetzt wieder alleine. Bei Vereinen in Düsseldorf müsste ich auch das auch tun, weil es in meinem Leistungsbereich keine Athleten gibt. Da ich keine Bindung zu diesen Vereinen habe, wechsle ich doch lieber zurück zum ATSV.«

Seit Jahren schon plagt sich Alexander Schröder mit Verletzungen herum, deren Ursache aus seiner Sicht nie wirklich erforscht wurde. »Die Ärzte haben ohnehin nie etwas genau gefunden, weil strukturell ja auch nie was kaputt war. Das Problem lag eher in der Funktionalität und dem Zusammenspiel der Muskeln.«

Wie schon im vergangenen Jahr habe er seit Februar wieder viele verschiedene Therapien, Übungen und Methoden ausprobiert und einige Fachbücher gelesen. »Auf jeden Fall habe ich in den letzten Monaten mein ganzes Training neben dem Lauftraining umgestellt. Klassische und ‘schein-funktionelle’ Kraft- und Dehnübungen gibt es seitdem für mich nicht mehr.« Neben normalem Lauftraining konzentriert sich Schröder inzwischen verstärkt auf Mobility (Verbesserung der Beweglichkeit), unilaterales plyometrisches Training (einbeiniges Schnellkrafttraining, das auf dem Dehnungsreflex der Muskeln und Sehnen beruht), Krafttraining in der Dehnung sowie Neuroathletiktraining (Einbeziehen von Gehirn und Nervensystem ins Training als zentrale Elemente der Bewegungssteuerung).

»Fühle mich schmerzfrei«

»Seit August fühle ich mich beim Laufen super und komplett schmerzfrei. Besonders durch die Übungen im den Bereichen ‘Kraft in der Dehnung’ und dem ‘Neuroathletiktraining’ kann ich bestimmte Trainingseinheiten und -programme inzwischen schon schneller laufen als je zuvor. Ich merke einfach, wie die Muskulatur vollständig frei ist und sie über vielmehr Länge arbeitet, woraus rein physikalisch gesehen schon mehr Kraft resultiert. Noch ich würde aber nicht soweit gehen und sagen, dass ich auf Jahre schmerzfrei sein werde und es keine Rückfälle geben wird. Dafür kann ich es noch nicht gut genug einschätzen.«

Auf jeden Fall wähnt sich der Inhaber mehrerer heimischer Kreisrekorde auf einem guten und vielversprechenden Weg. Seit ein paar Wochen ist Alex Schröder dabei, die Hallensaison mit Blick auf die 1500m und 3000m vorzubereiten. »Wo ich im Winter leistungsmäßig stehe, weiß ich natürlich noch nicht. Ich bin aber im Dauerlauf-Bereich, egal ob lang, mittel, schnell oder langsam, schon gut dabei. Abgesehen von den erwähnten Trainingsergänzungen neben dem Lauftraining, absolviere ich täglich eine Laufeinheit und liege so bei etwa 90 bis 100 Kilometer in der Woche. Bis Dezember soll der Gesamtumfang auf 110 bis 120 Kilometer gesteigert werden.« Die Geschwindigkeit auf der Bahn bei schnellen Läufen sei derzeit noch nicht so hoch. »Das ist auch der Grund, warum ich für die genannten Strecken kein besonderes Meisterschafts- oder Zeitziel definiere. Ich habe aber immer noch den Wunsch, im Sommer bei den Deutschen Meisterschaften über 5000 Meter an den Start zu gehen.«