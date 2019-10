Von Marc Schmedtlevin

Die Heimaufgabe war im Vorfeld keinesfalls auf die leichte Schulter genommen worden. Immerhin hatten die Gäste in der Vorwoche mit einem 9:0-Erfolg gegen Nieheim Werbung in eigener Sache betrieben. Gute Ansätze auf dem Weg nach vorne hatte Beckum auch gestern in der ersten Hälfte zu bieten – allerdings ohne dabei zwingend zu werden. Nur einige Standards segelten in den FCP-Strafraum.

Akbas trifft per Fernschuss

Die Espelkamper hatten von Beginn an mehr vom Spiel, die ganz klaren Abschlüsse ergaben sich in den ersten 25 Minuten aber nur selten. Die beste Einschusschance hatte zunächst Lennart Madroch, dessen Schuss im letzten Moment noch geblockt wurde (10.). Da es spielerisch nicht so flüssig wie gewünscht lief, musste es ein Fernschuss sein, der die Preußen in Führung brachte. Nach einem Angriff über links legte Bennett Heine ab und Can Akbas vollendete mit dem linken Fuß aus 20 Metern. »Ich werde noch zum Torjäger«, scherzte der Mittelfeldmann. Er hatte auch schon zuletzt beim Spiel in Brakel getroffen.

Mit dem Treffer im Rücken nahm die Dominanz der Gastgeber zu. Das 2:0 kurz vor der Pause hatte sich dennoch nicht unbedingt angekündigt. Eine Freistoß-Flanke des Justin Manske köpfte Henrik Bartsch im Zentrum ein (42.).

Die Vorentscheidung? Ja! Und die Verhältnisse wurden in Durchgang zwei noch deutlicher. Zunächst erhöhte der erneut im Angriff aufgebotene Michael Wessel aus kurzer Distanz nach Vorarbeit von Akbas und Bartsch auf 3:0 (51.). Danach ergab sich auch noch eine Überzahl für die Preußen. Nach einem Foul an Wessel sah Norayr Jalilyan die gelb-rote Karte (59.).

Daseking fordert noch ein Tor

Der ganz große Vorteil ergab sich dadurch für die Espelkamper aber nicht. Sie hatten gegen die fast ausschließlich verteidigenden Gäste zwar defensiv nichts mehr zu tun, doch aus den sich ständig ergebenden Räumen machten die Hausherren zu wenig. »Wir halten den Druck hoch, wir wollen noch ein Tor«, rief Trainer Tim Daseking seinem Team mehrmals zu.

Dieser Aufforderung kamen die Spieler nach: Madroch verwandelte nach Foul an Manske den fälligen Strafstoß zum 4:0 (71.). Weitere gute Chancen ließen Bartsch, Manske sowie die eingewechselten Rene Freimuth und Robin Reimer aus, weil sie zu ungenau abschlossen und es Torhüter Christos Tarambuskas leicht machten. »Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, wir müssen noch mehr Tore erzielen«, sagte Daseking.

FC Preußen Espelkamp: vom Hofe – Klostermann (79. Dantas), Islamaj, K. Reimer, Heine, Schmidt, Manske (73. Freimuth), Akbas (73. Flaake), Madroch (79. R. Reimer), Wessel, Bartsch

Tore: 1:0 Akbas (33.), 2:0 Bartsch (42.), 3:0 Wessel (52.), 4:0 Madroch (71., FE)