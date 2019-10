Von Ingo Notz

Für die A- bis C-Jugend könnte der Finaltag der letzte in seiner aktuellen Austragungsform gewesen sein. Die aktuellen Pläne sehen vor, die Finals ab der kommenden Saison wieder einzeln und dann beim klassentieferen Finalisten als Gastgeber auszutragen.

A-Jugend: JSG Mittwald-Isenstedt - FC Preußen Espelkamp 0:4 (0:3). Kurz vor Schluss drehten die Preußen-Kicker noch einmal kräftig auf. 4:0 führten sie da schon in einer einseitigen Finalpartie, während ihre Vereinskollegen ihre Endspiele jeweils mit 5:0 gewonnen hatten. Das schien ein extra Ansporn zu sein, der starke JSG-Keeper Melvin Finke verhinderte allerdings mit einigen Glanzparaden das dritte 5:0 des FCP an diesem Finaltag. Sören Borchert hatte die Preußen früh in Führung gebracht (9.). Ein Strafstoßtreffer von Borchert (36.) und das 3:0 von Maximilian Struckmeier (40.) sorgten für eine frühe Entscheidung. Jakob Gossen legte in der Schlussoffensive dann noch das 4:0 nach (84.).

" „Glückwunsch an Espelkamp zum verdienten Sieg. Ein Klassenunterschied muss bei einem Duell zwischen einem Landesligisten und einem Kreisligisten ja auch zu sehen sein.“ Ernie Joerend (Trainer JSG Mittwald-Isenstedt) "

JSG-Trainer Ernie Joerend gratulierte seinem Ex-Verein fair zum Sieg: »Glückwunsch an Espelkamp zum verdienten Sieg. Ein Klassenunterschied muss bei einem Duell zwischen einem Landesligisten und einem Kreisligisten ja auch zu sehen sein. Klar hätten wir das eine oder andere Tor verhindern können, aber meine Jungs haben ihr Bestes gegeben, das war okay.« Preußen-Coach Zlaiman Zuri zog auch den Hut vor der Leistung des Außenseiters: »Das Finale zu gewinnen ist nicht selbstverständlich, auch der Gegner hat eine gute Leistung gezeigt. Nach dem 3:0 haben die Jungs dann einen Gang rausgenommen. Für uns ist der Pokal wichtig für die Entwicklung der Jungs, daher wollen wir jetzt im Westfalenpokal so lange dabei bleiben wie möglich.« FC Preußen Espelkamp: Daniel Gedert, Luca Picker, Shane David Newey, Paul Ristau, Maximilian Tuppeck, Tom Oelmann, Sören Borchert, Maximilian Karl Struckmeier, Noel Binder, Tim Luca Bergsieker, Marcel Kunkel, Bennet Lömker, Cedrik Zapatka, Linus Alexander Bölk, Simon Kröger, Jakob Gossen.

" „Es ist immer ein Problem, wenn alle erwarten, dass Du sowieso gewinnst.“ Eike Wilmsmeyer (Trainer B-Jugend FC Preußen Espelkamp) "

B-Jugend: FC Preußen Espelkamp - JSG Limberg 5:0 (0:0) »Es ist immer ein Problem, wenn alle erwarten, dass Du sowieso gewinnst«, kommentierte Preußen-Trainer Eike Wilmsmeyer die Mühen seiner Schützlinge, gegen das Defensivbollwerk der JSG durchzukommen. In der ersten Halbzeit hatten die überlegenen, aber ineffektiven Preußen sogar Glück, dass ein 45-Meter-Freistoß des Außenseiters nur an die Latte geklatscht ist. In Hälfte zwei klappte es dann aber auch mit dem Tore schießen: Kaan Ata Sendurur (54.), Paul Friesen (63.), Steven Bernhardt (67.), Marcel Reiss (72.) und Kerem Gürsoy (74.) schossen den standesgemäßen Finaltriumph über sich tapfer wehrende »Limberger« heraus. FC Preußen Espelkamp: Thor Wilke, Kaan Ata Sendurur, Justin Windmann, Leon Albrecht, Paul Friesen, Marcel Reiss, Kerem Gürsoy, Kristian Warkentin, Tobias Plöger, Laurence Kanjo, Niklas Hille, William Repp, Bartuhan Özkanli, Justin Reimann, Steven Bernhardt, Daniel Gieseke, Benjamin Möller, Batuhan Akbay.

" „Wir haben verdient gewonnen, ohne spielerische Glanzpunkte zu setzen.“ Maic Menz (Co-Trainer C-Jugend FC Preußen Espelkamp) "

C-Jugend: JSG Lübbecke-Blasheim - FC Preußen Espelkamp 0:5 (0:2). Auf dem auch wegen Problemen mit der Drainage tiefen Rasenplatz im Mittwald-Park holten sich die Preußen auch den dritten Titel ohne Probleme. »Wir haben verdient gewonnen, ohne spielerische Glanzpunkte zu setzen«, bilanzierte Maic Menz, der als »Co« den urlaubenden Cheftrainer Chris Davies vertrat, die Partie. Die erfolgreiche Titelverteidigung war für zwei Preußen übrigens schon der achte Titelgewinn hintereinander: Neben Menz war auch Spieler Manolo Schönfeld zum achten Mal in Serie erfolgreich, erst mit der Rahdener Jugend, jetzt mit den Preußen. Für die Treffer zum Pokaltriumph sorgten Jan-Philipp Lasai (11.), Jamie Dean Wiedmer (35.), Lasse Fründ (45.), Phil Moritz Deubel (63.) und Magnus Löwen (70.). FC Preußen Espelkamp: Fabian Langer, Max-Louis Lauer, Alexander Struckmeier, Manolo Schönfeld, Lasse Fründ, Jan-Philipp Lasai, Justin Wiedmer, Levi Eichholz, Jan-Alexander Pniowski, Jaguer Ismail, Jamie Dean Wiedmer, Tom Leon Heinrich, Mehmet Gürsoy, Phil Moritz Deubel, Magnus Löwen.

" „Letztes Jahr haben wir in der Meisterschaft zweimal, in der Halle und im Pokal alles verloren, weil wir da das Tor nicht getroffen haben. Dieses Jahr schon...“ Alexander Wisotzki (Trainer B-Juniorinnen TuS Gehlenbeck) "

B-Juniorinnen: TuS Gehlenbeck - TuRa Espelkamp 3:0 (1:0) Revanche geglückt: Der TuS Gehlenbeck hat seinen »Angstgegner« TuRa bezwungen und sich den Pokal zurückgeholt. »Letztes Jahr haben wir in der Meisterschaft zweimal, in der Halle und im Pokal alles verloren, weil wir da das Tor nicht getroffen haben. Dieses Jahr schon...«, freute sich Alexander Wisotzki über den Pokalsieg. »Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als es eigentlich war«, verteilte sein Trainerkollege David Elsing ein Kompliment an die unterlegenen TuRa-Mädchen. Alexandra Habbe (2./50.) brachte den TuS mit 2:0 in Führung, ehe sich Gehlenbeck einen verschossenen Strafstoß von Ann-Christin Grasser leistete. Die machte ihren Fehlschuss aber mit dem Treffer zum 3:0 (80.) wieder wett. TuS Gehlenbeck: Bohnenkamp, Kleine, Wiesner, Mijailovic, Grasser, Dökel, Faulhaber, Habbe, Knost, Maiworm, Köppen.