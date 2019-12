Preußen-Trainer Zuri nimmt Torwart Gedert in Schutz

FC Preußen Espelkamp – SV Heide Paderborn 1:1 (1:1): Zwar blieben die Espelkamper auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage, doch hatte man sich gegen den Tabellenvorletzten sicherlich mehr ausgerechnet. Trotzdem zeigte sich Trainer Slaiman Zuri nach der Partie nicht unzufrieden: „Das Unentschieden ist verdient, Paderborn war in den Zweikämpfen einfach bissiger. Von daher können wir auch mal mit dem Punkt zufrieden sein.“

Zudem fehlten dem Coach einige Spieler verletzungsbedingt: Maximilian Tuppecks Verletzung aus dem letzten Spiel stellte sich nun doch als Kreuzbandriss heraus, außerdem fehlten mit Torjäger Sören Borchert (Oberschenkel) und Marcel Kunkel zwei weitere wichtige Spieler. „Das haben wir gemerkt“, meinte Zuri. Insgesamt zeigte sich der FCP über die gesamte Partie nicht so präsent wie die zweikampfstarken Gäste. „Vielleicht aufgrund unser bequemen Ausgangssituation, Paderborn befindet sich dagegen mitten im Abstiegskampf“, mutmaßte der Trainer.

Der Espelkamper Führung durch Tom Oelmann (35.) folgte postwendend der – wenn auch glückliche – Paderborner Ausgleich: Torwart Daniel Gedert rutschte ein Rückpass zum unglücklichen Eigentor unter dem Fuß hindurch (38.). „Kein Vorwurf an ihn, letzte Woche hat er uns noch den Sieg gerettet“, nahm Zuri seinen Keeper in Schutz. Sein Team bleibt derweil auf Platz vier und kann für die Rückrunde auf zwei Neuzugänge bauen: Unter anderem kehrt Valentino Kacunko zur Winterpause vom TuS Tengern zurück.

Schnelle Tore enrscheiden Spiel früh

SV Eidinghausen-Werste – JSG Blasheim-Lübbecke 5:1 (1:1): JSG-Trainer Tasso Keller zeigte sich diesmal mit Leistung seiner Mannschaft alles andere als einverstanden: „Wir haben vollkommen zurecht verloren. Die Leidenschaft, der Wille und die mannschaftliche Geschlossenheit haben heute komplett gefehlt.“ Dabei sah es im ersten Durchgang noch gar nicht so schlecht für die Gäste aus, die aufgrund des Zustandes des Blasheimer Platzes das Heimrecht tauschten, sodass das Spiel in Eidinghausen auf Kunstrasen stattfinden konnte.

Einen fragwürdigen Handelfmeter für die Gastgeber (42.) glich Florian Finke vor der Pause per Kopf zum 1:1-Halbzeitstand aus (45.). Doch nach dem Seitenwechsel ließ die JSG einiges vermissen, worauf es in der Bezirksliga ankommt: Mit einem Doppelpack in der 58. Und 61. Minute sorgte die SVEW bereits für die Vorentscheidung. Zwei weitere Treffer in der Schlussphase machten dann den Deckel auf die Partie. (84., 90.). „Das war heute eine Einstellungs- und Kopfsache. Es ist ziemlich ärgerlich, da der Gegner keineswegs unschlagbar war“, meinte Keller. Sein Team rückt auf zwei Ränge an die Abstiegsplätze heran.

C-Junioren sichern Weiterkommen im Westfalenpokal

B-Junioren-Westfalenpokal , SV Westfalia Rhynern – FC Preußen Espelkamp 3:0 (2:0): Beim Bezirksligisten aus Rhynern wurden die Espelkamper durch frühes Anlaufen des Gegners überrascht und hatten so Probleme, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Durch einen Doppelschlag (4., 9.) gingen die Gastgeber früh mit zwei Treffern in Führung. „Wir waren sichtlich beeindruckt von der aggressiven Spielart des Gegners. Folglich war der frühe Rückstand verdient“, sagte Trainer Eike Wilmsmeyer.

Das 3:0 nach dem Seitenwechsel (56.) sorgte für die Entscheidung. Danach wurde es dann besonders hart für die Adlerträger: Aufgrund von Verletzungen mussten die Espelkamper ab der 60. Minute zu zehnt, die letzten zehn Minuten sogar nur noch zu neunt spielen. In doppelter Unterzahl gelang es dem FCP, das Ergebnis zu verwalten.

C-Junioren-Westfalenpokal, FC Preußen Espelkamp – Rot-Weiss Ahlen 3:1 (3:0): Gegen den Bezirksligisten legte der heimische Tabellenführer der Kreisliga A eine starke erste Halbzeit hin: „Wir waren klar überlegen und haben richtig gut gespielt. Ahlen war harmlos, allerdings hätten wir da schon den Sack zu machen müssen“, meinte Preußens Trainer Christopher Davies. Alexander Struckmeier (10,), Lasse Fründ (17.) und Levi Eichholz (24.) sorgten mit ihren Treffern für eine beruhigende Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel wurde Ahlen dann etwas aktiver, kam allerdings nie für mehr als den Anschlusstreffer kurz vor Schluss (66.) infrage. „Der Sieg war nie wirklich gefährdet. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Runde“, meinte Davies.