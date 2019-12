Von Lars Krückemeyer Espelkamp (WB). Neun Punkte Vorsprung und das klar bessere Torverhältnis hat der FC Preußen Espelkamp auf den SC Peckeloh. Am Aufstieg in die Westfalenliga zweifelt wohl kaum jemand. Da lässt es sich schon jetzt prima planen, und das tut der Verein auch. So haben Torjäger Stefan Langemann (bisher 17 Treffer) und Mannschaftskapitän Dennis Schmidt für weitere drei Jahre bis 2023 zugesagt.

„Wir brauchen Identifikationsfiguren im Verein. Das ist Dennis, der schon in der D-Jugend hier gespielt hat. Stefan hat in Espelkamp einen Job und wir wollen ihn auch nach der Laufbahn an uns binden“, sagt Trainer und Sportlicher Leiter Tim Daseking.

Zwei Zugänge aus der Regionaliga

Auch wenn noch 13 Spiele zu absolvieren sind, beschäftigt sich der 35-Jährige natürlich schon mit der Kaderplanung für die Saison 2020/21 – aller Wahrscheinlichkeit nach in der Westfalenliga. „Zwei Zugänge aus der Regionalliga haben uns bereits zugesagt, die Vorstellung erfolgt in Kürze“, verrät Daseking. Ab sofort zum Kader gehört Angreifer Sören Borchert, der aus der A-Jugend hochgezogen wird. Er kam bereits beim 0:0 in Hövelhof zum Einsatz.

Gültige Verträge für ein weiteres Jahr haben außerdem Nino vom Hofe, Michael Wessel, Alan Firmino Dantas, Ben Klostermann, Henrik Bartsch, Lennart Madroch, Rene Freimuth und Erem Kelemci. Auch die weiteren Spieler möchte Daseking halten. Nicht mehr zum Kader für die Rückrunde zählt Dominik Flaake, der zum Bezirksligisten TuS Lohe zurückkehrt.

Drei bis vier „besondere Spieler“, will Preußen Espelkamp holen, wenn es in die Westfalenliga geht. Denn das erklärte Ziel für das Jahr 2023 lautet Oberliga.