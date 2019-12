Von Ingo Notz

„Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um frischen Wind reinzubringen“, möchte Vehlages Geschäftsführer Miguel Ferreira die Gelegenheit nutzen, um die Marke SC Vehlage weiterzuentwickeln. „In den letzten Jahren war Heinrich ja der, der alles hier zusammengehalten hat, aber der Grundkern der Spieler, die das über Jahre hier getragen haben, ist ja auch nicht mehr in der Ersten Mannschaft. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir keine Jugend haben, woher sollen neue Spieler also kommen? Ernie ist im Jugendbereich bestens vernetzt, seine Söhne spielen bei uns und da war klar, dass wir unsere Fühler in die Richtung ausstrecken werden.“

Der Geistesblitz, es beim ehemaligen Erfolgstrainer mehrerer Jugendteams des FC Preußen Espelkamp, des SV Rödinghausen oder auch der Mühlenkreisauswahl zu versuchen, kam auf ungewöhnliche Art zustande: „Die Idee kam uns unter der Dusche“, erinnert sich Miguel Ferreira. Uns – das ist in dem Fall neben Ferreira der aktuelle Torwart des Bezirksliga-Teams, Thorsten Korejtek. Der rückt in der neuen Saison in den Trainerstab auf und hat als Wunschlösung eine Doppelspitze mit Ernie Joerend ins Spiel gebracht. „Der Kontakt war ja immer da und dann hat sich das so ergeben“, freut sich Ernie Joerend auf seine Rückkehr nach Vehlage, wo er vor 20 Jahren schon als Aktiver in der Kreisliga B im blau-weißen Dress aufgelaufen ist. Für die neue Saison war der Holzhauser auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und hatte die Führung der JSG Mittwald, wo er aktuell noch die A-Jugend trainiert, frühzeitig über seinen Abschied zum Saisonende informiert. „Es ist an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren – und da ist es ein neuer Reiz, zu gucken, wie ich in der Bezirksliga klar komme.“ Die Mannschaft kennt er dabei schon jetzt in- und auswendig, da zwei seiner Söhne beim SC spielen und Joerend daher bei vielen Spielen des SC als Beobachter vor Ort war.

Nicht ganz alltägliche Besonderheit beim SC Vehlage: Der noch bis Saisonende amtierende Erfolgstrainer Heinrich Dyck, der den Verein aus der Kreis- bis in die Bezirksliga geführt hat, ist gleichzeitig auch Fußball-Obmann. „Ich musste mich also erst selbst entlassen, ehe wir Ernie holen konnten...“, meint der 54-Jährige Espelkamper mit einem verschmitzten Grinsen. Dass für ihn nach seiner neunten Saison in Vehlage Schluss sein soll, stand für Heinrich Dyck schnell fest: „Neun Jahre sind eine lange Zeit. Mein Plan ist es, ab Sommer nichts mehr als Trainer zu machen, dann will ich lieber mit meiner Frau im Wohnwagen die Welt umrunden. Im Ernst: Meine Frau hat jetzt drei Jahrzehnte zuhause auf mich gewartet, da kann ich froh sein, eine so tolle Frau zu haben, die das mitgemacht hat. Jetzt ist es an der Zeit, ihr etwas zurückzugeben.“ Eine Einschränkung gebe es bei der Umsetzung dieses Plans allerdings: „Wenn Bayern München anruft, dann würde ich es mir vielleicht noch einmal überlegen...“

Realistischer allerdings dürfte sein, dass auch mit Heinrich Dyck, dann nur noch in der Vorstandsfunktion, in Vehlage dauerhaft Seniorenfußball auf überdurchschnittlichem Altkreis-Niveau angeboten werden soll. Damit kennt sich Thorsten Korejtek seit Jahrzehnten aus: vor allem als Spieler, aber auch als Trainer (2014 bis 2016 in Klosterbauerschaft) und als Co-Trainer seines Bruders Uwe in Schnathorst (2016 bis 2018), seitdem wieder als Aktiver in Vehlage und ab Sommer 2020 dann als Teil des Trainertandems Joerend/Korejtek. Die Verträge der beiden neuen Trainer gelten zwar auch für die Kreisliga, aber natürlich möchte sich Heinrich Dyck mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga aus dem Trainerdasein verabschieden. „Wir gehen das Projekt langfristig an und sind uns sicher, dass wir, auch mit Blick auf die Jugend, mit Ernie Joerend den richtigen Mann geholt haben“, lässt Geschäftsführer Miguel Ferreira durchblicken, dass der SC Vehlage nicht nur mit der ersten Herren-Mannschaft ambitionierte Ziele verfolgt. Auch im Nachwuchsbereich, in dem Vehlage aktuell keine Mannschaft stellt, wollen die Blau-Weißen mittelfristig wieder mitmischen, deutet Miguel Ferreira an: „Hier soll etwas entstehen, das ist der Plan!“