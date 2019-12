„Paul gehört zweifelsfrei zu unseren talentiertesten U19-Spielern, die wir über einen „Talentplatz“ frühzeitig im Seniorenbereich einbinden wollten“, erklärt Preußen Espelkamps Jugendleiter Maic Menz. „Die Sommervorbereitung absolviert er im Team der Ersten Mannschaft und anschließend wollen wir gemeinsam schauen, ob er sich die Spielzeiten an den Wochenenden in der U19 holt oder den vorzeitigen Sprung in die Erste Mannschaft schafft“, beschreibt Preußen Espelkamps U19-Trainer Slaiman Zuri den geplanten Weg mit seinem 17-jährigen Youngster in der kommenden Saison.

„Durch eine gute Verzahnung zwischen U19, zweiter Mannschaft und erster Mannschaft wollen wir weiter versuchen, möglichst vielen eigenen Talenten den Sprung in den Seniorenbereich zu erleichtern. Neben Paul wollen wir versuchen, noch weitere Talentplätze im Kader der ersten Mannschaft zu etablieren“, erläutert Menz. Auch der Trainer des Landesliga-Teams, Tim Daseking, hält große Stücke auf das Talent aus Brake, das im vergangenen Sommer aus der Jugend des VfL Theesen nach Espelkamp gewechselt ist: “Ich kenne Paul noch aus der Jugend von Arminia Bielefeld und traue ihm absolut zu, dass er den Sprung in die Erste Mannschaft schaffen kann, auch wenn wir den Sprung in die Westfalenliga schaffen sollten. Paul ist mit Sören Borchert einer unserer besten Nachwuchsspieler, denen wir das absolut zutrauen, aber natürlich muss er sich auch erst bei den Herren beweisen.” Bereits in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison kam Ristau in zwei Testspielen der Espelkamper gegen Bruchmühlen und Kirchlengern zum Einsatz und zeigte dabei gute Ansätze.