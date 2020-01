Lennart Madroch hat sich im Testspiel am Mittwochabend gegen den niedersächsischen Landesligisten FC Sulingen (7:0) einen Handbruch zugezogen und wird vorerst ausfallen. Mit dem 27-jährigen Tim Steffen, Stürmer vom SV Rödinghausen, wechselt daher nun schon im Winter ein eigentlich für den Sommer geplanter Spieler aus der Regionalliga West in die Landesliga nach Espelkamp. Steffen kann zuvor bereits Profistationen bei Bayer Leverkusen, Fortuna und RW Essen vorweisen, bevor er 2016 über den BV Cloppenburg sich dem SV Rödinghausen anschloss. In 154 Spielen in der Regionalliga erzielte er 37 Treffer.

„Tobias und ich kennen uns aus der Zeit in Rödinghausen und der Kontakt ist nie ganz abgerissen. Tobias möchte sich eine berufliche Perspektive aufbauen und natürlich noch ambitioniert Fußball spielen. Die Kombination ist bei uns möglich und wir müssen uns mal wieder bei unserem Sponsor Paul Gauselmann herzlich bedanken, der diesen Wechsel im Winter für uns ermöglicht,“ freut sich Trainer Tim Daseking über die Unterstützung Paul Gauselmanns, durch die der Wechsel erst möglich geworden sei. Angedacht war der Transfer ursprünglich für den kommenden Sommer, nach der Verletzung der Offensiv-Stammkraft Lennart Madroch haben die Espelkamper nun kurzfristig reagiert und den Transfer in Abstimmung mit dem SV Rödinghausen vorziehen können.

„Mit Tobias bekommen wir natürlich einen absoluten Hochkaräter für die Offensive hinzu. Neben unseren vielen jungen, talentierten Spielern haben wir ganz gezielt nach einem weiteren offensiven Akteur gesucht und haben mit Tobias natürlich eine perfekte Lösung gefunden“, ergänzt Co-Trainer Janis Kaspelherr. Auch Preußen Präsident Hendrik Wiegmann freut sich über den Transfercoup: „In diesem Fall kamen für uns viele glückliche Umstände zusammen, die diesen Transfer für uns ermöglichten. Trotzdem können wir als Landesligist natürlich sehr stolz sein, einen solchen Spieler an uns gebunden zu haben,“ betonte Hendrik Wiegmann.

73 Spiele für den SV Rödinghausen

Tobias Steffen ist in seiner bisherigen Karriere insgesamt 73 Mal für den SV Rödinghausen aufgelaufen. 19 Tore und 15 Torvorlagen steuerte er in dieser Zeit bei. Auch für die U23 kam er in sechs Spielen zum Einsatz, in denen der sieben Tore erzielte. »Die vorzeitige Vertragsauflösung ist für beide Seiten zu diesem Zeitpunkt eine gute Lösung. Wir wünschen Tobi alles Gute und viel Erfolg bei seiner kommenden Aufgabe«, kommentierte Rödinghausens Manager Alexander Müller den Wechsel auf die andere Seite des Wiehengebirges.