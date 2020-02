Von Ingo Notz

Espelkamp (WB). Die Mannschaft gewinnt fast immer – und verliert nun doch: Fußball-Landesliga-Herbstmeister FC Preußen Espelkamp muss am Saisonende ein Quartett seines potenziellen Meisterkaders ziehen lassen. Robin und Kevin Reimer, Arjeton Islamaj und Bennett Heine werden den FC Preußen Espelkamp am Saisonende verlassen. Weg ist schon A-Jugend-Trainer Slaiman Zuri. Dafür gibt es mit Yannik Grützner als Torwarttrainer einen Neuzugang von Arminia Bielefeld.

Traditionell sind in der Winterpause die wichtigsten Personalentscheidungen mit dem bisherigen Kader gefallen. Während der Stamm zugesagt hat, auch in der neuen Saison im Sportpark Mittwald auflaufen zu wollen, hat sich ein Quartett entschieden, den Verein zu verlassen. Arjeton „Toni“ Islamaj, Bennet Heine sowie die Reimer-Brüder Kevin und Robin werden in der neuen Saison nicht mehr mit der „Sonne“ auf der Brust auflaufen. „Ich bin traurig, dass wir es nicht geschafft haben, alle zu behalten, wir wollten eigentlich alle Spieler des Kaders der ersten Mannschaft behalten und diese vier sind Spieler, die wir sehr gerne behalten hätten“, betont der Sportliche Leiter Tim Daseking, dass die vier Abgänge zum Saisonende ausschließlich auf Initiative und Wunsch der Spieler zustande kommen werden. „Bei zwei Spielern hat es berufliche Gründe, weil sie sich da umorientieren“. Bennett Heine strebt demnach nach seiner Anstellung beim Preußen-Sponsor Mittwald einen beruflichen Wechsel zur Polizei Niedersachsen an, kennt dort aber seinen neuen Arbeitsort noch nicht. Die auf jeden Fall größere Entfernung vom Arbeitsplatz bis nach Espelkamp waren dann ausschlaggebend dafür, dass Heine dem FC Preußen ebenfalls abgesagt hat.

„Bei Toni Islamaj ist es so, dass er Projektleiter bei einer Firma in Vlotho geworden ist, da ist es sehr schade, dass er aufgrund dessen gesagt hat, dass er uns verlässt“, bedauert Tim Daseking auch diesen Abgang seines Stammspielers. „Zusätzlich sind ihm aus seiner Fahrgemeinschaft die Leute weggefallen, da er immer mit Dominik Flaake und den beiden Reimers zu uns gekommen ist. Er wäre unheimlich gerne bei uns geblieben, aber es liegt an der beruflichen Konstellation. Er ist dieses Jahr Leistungsträger, das hätte ich ihm auch nächstes Jahr zugeschrieben, er sich aber bei der beruflichen Belastung nicht“ Dominik Flaake hatte den Verein bereits im Winter auf eigenen Wunsch wegen der fehlenden sportlichen Perspektive verlassen, die Reimer-Brüder aus Bad Oeynhausen folgen nun im Sommer. „Kevin hätte sportlich hier auch bleiben können. Ich bin aber sehr ehrlich zu den Spielern und habe ihm gesagt: Wenn alle da sind, wirst Du in der Regel nicht spielen. Bei Robin kommt dann die Kombination aus Bruder und eigener Verletzungsanfälligkeit dazu, da bin ich sehr traurig, weil ich seine Entwicklung ja auch schon in Rödinghausen begleiten durfte. Er hat aber gesagt, dass er einen Riesenaufwand habe und nicht wisse, ob er überhaupt noch einmal richtig fit werde.“ Vier Spieler gehen: „Alle anderen Spieler haben aber zugesagt und stehen uns im nächsten Jahr zur Verfügung“, setzt Tim Daseking weiter auf den Stamm seiner erfolgreichen Mannschaft. Mit Winterneuzugang Tobias Steffen sowie dem Sommer-Zugängen Aytürk Gecim und Orkun Tosun sind drei Neu-Preußen bereits bekannt, weitere Neuverpflichtungen dürften bald folgen.

Einen weiteren Neuzugang haben die Preußen parallel zu den vier Abgängen bereits verpflichtet. Die Espelkamper haben für den Sommer einen neuen Torwarttrainer verpflichtet: Yannik Grützner ist bisher Torwarttrainer beim DSC Arminia Bielefeld und wird die entsprechenden Aufgaben beim FC Preußen zusätzlich zu seinem Job beim Nachwuchs des Zweitliga-Spitzenreiters ausüben. „Neben Benito Rehling, der sein Engagement im Nachwuchsbereich für die Torhüter des Grundlagen- und Übergangsbereich weiter fortsetzt, freuen wir uns mit Yannik einen absoluten Fachmann dazugewonnen zu haben“, sagt Tim Daseking als sportlicher Leiter zum neuen Mann im Funktionsteam der Adlerträger. „Neben meinem Engagement als Torwarttrainer im Nachwuchs bei Arminia mit der Verantwortlichkeit U14-U16 ergänzt sich die Aufgabe bei den Adlerträgern für mich ideal. Einige Spieler und auch das Trainerteam sind mir aus meinen vorigen Stationen gut bekannt und ich freue mich auf die Aufgabe. Der Reiz der gemeinsamen sportlichen Entwicklung aufgrund des vielversprechenden Potenzials motiviert mich zusätzlich“, freut sich Grützner auf seinen zusätzlichen Aufgabenbereich in Espelkamp. Yannik Grützner ist im Besitz der B-Lizenz, Torwarttrainerleistungszertifikat und strebt den Erwerb der Elite-Jugend-Lizenz an. „Bei uns ist Yannik für die U17 -U19 und Seniorentorhüter verantwortlich. Neben dem Torwart-Training unterstützt Yannik die Kooperation mit Arminia Bielefeld indem er die Fußballferiencamps in den Osterferien und Herbstferien mit betreut und für alle Torhüter im Sinne der Kooperation vermittelt“, sagt Jugendleiter Maic Menz zur Verpflichtung von Grützner.

Slaiman Zuri hat den Verein verlassen – Dominik Bokel übernimmt

Für Wirbel im Sportpark Mittwald sorgt auch der Abgang von A-Jugend-Trainer Slaiman Zuri mitten in der Saison. Der erfolgreiche A-Junioren-Landesliga-Trainer und der Verein haben ihre Zusammenarbeit in der Winterpause beendet. Ursprünglich hatte der Verein den Vertrag des aus Eidinghausen-Werste geholten Coaches schon über das Saisonende hinaus verlängert, nun sahen sich die Verantwortlichen aber dazu gezwungen, das Engagement bereits zum Saisonende beenden zu wollen – woraufhin Zuri seinen Posten sofort geräumt hat. Hintergrund der Trennung sollen nicht die sportlichen Ergebnisse sein, sondern Zerwürfnisse mit großen Teilen der Mannschaft. Nach einigen Spieler-Abgängen im Saisonverlauf, die schon dafür gesorgt haben, dass die Personaldecke für zwei A-Jugend-Teams sehr dünn geworden ist, war die Trainingsbeteiligung unter Zuri immer weiter zurückgegangen. Zudem hat es Beschwerden über den Stil der Menschen- und Teamführung gegeben, Zuri soll auch schon nicht mehr bei der Weihnachtsfeier seiner eigenen Mannschaft gewesen sein – diese Risse konnten in Gesprächen mit der Vereinsführung nicht mehr gekittet werden. Die Leitung der Landesliga-Junioren hat bereits der bisherige A2-Trainer Dominik Bokel übernommen.