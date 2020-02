Von Ingo Notz

Nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES sind seit dem vergangenen

Presseerklärung des FC Preußen Espelkamp „Präsident Wiegmann tritt zurück Am gestrigen Donnerstag ist unser Präsident Hendrik Wiegmann von seinem Amt zurückgetreten. „Ein Dank an unseren Präsidenten der damit den Weg für eine Veränderung frei macht. In den letzten Wochen hat sich sein beruflicher Wechsel zur Sparkasse Osnabrück sehr stark auf seine zeitlichen Ressourcen für den Verein ausgewirkt. Weiter werden bei unseren Ambitionen und unserem Wunsch nach Weiterentwicklung die Aufgaben und Anforderungen an ein solches Amt natürlich noch größer. Wir blicken auf viele tolle Jahre Vorstandsarbeit mit Hendrik zurück. Kassierer, Schatzmeister, Vizepräsident und letztendlich Präsident und danken ihm herzlich für sein Engagement. Auch an der aktuellen tollen sportlichen Situation war Hendrik Wiegmann entscheidend mit beteiligt“, spricht der Vorstand gemeinsam dem ehemaligen Präsidenten ein großes Kompliment für die geleistete Arbeit aus. Auch Tim Daseking bedankt sich bei Hendrik Wiegmann: „Hendrik Wiegmann war ein stets angenehmer Gesprächspartner und seine Verdienste für unseren Verein sind unbestritten groß. Immer schade, wenn aus beruflichen Gründen wichtige Personen aus der Vereinsarbeit ausscheiden“, wünscht auch Daseking dem scheidenden Präsidenten alles Gute. Der Verein verschiebt aufgrund des Rücktritts seine für den kommenden Freitag angesetzte Jahreshauptversammlung auf Freitag, den 24.April, um in enger Absprache mit Herrn Gauselmann und Familie Harting sich in der kommenden Übergangszeit intern neu aufzustellen. Alle Vereinsmitglieder erhalten dafür zeitnah weitere Informationen und eine Einladung.“

Wochenende zahlreiche Vorstandsmitglieder des FC Preußen aus Protest gegen die Art der Vereinsführung vor allem durch den Präsidenten Hendrik Wiegmann mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern zurückgetreten. Achim Rehling, Jürgen Obering, Önder Akbas, Johann Warkentin, Rudi Mantler und Maic Menz sollen Wiegmann mitgeteilt haben, dass sie unter seiner Führung nicht mehr für die Ausübung ihrer bisherigen Ämter zur Verfügung stehen. Nachdem Ende 2019 auch schon Mario Warkentin unter dem Druck zahlreicher Vorwürfe gegen ihn aus dem Vorstand zurückgetreten war, war die Vereinsführung des FC Preußen damit nach den neuesten Rücktritten gemäß der eigenen Satzung nicht mehr handlungsfähig. Der Rücktritt des Präsidenten Hendrik Wiegmann war dann nur noch die nicht mehr vermeidbare Konsequenz, nachdem er zuvor über Wochen und Monate sämtliche Rücktrittsforderungen gegen seine Person zurückgewiesen haben soll. Bis zum 20. Februar 2020, seinem letzten Tag im Amt als Präsident des FC Preußen Espelkamp.

Jahreshauptversammlung wird verlegt

Am Freitagnachmittag meldete sich Tim Daseking, der Sportliche Leiter des FC Preußen Espelkamp, mit einer Presseerklärung des FC Preußen zu Wort (siehe Info-Kasten). Diese Erklärung entsprecht nach Informationen des WESTFALEN-BLATTes aber nur rudimentär den wirklichen Vorgängen im FC Preußen Espelkamp seit der Amtsübernahme durch Hendrik Wiegmann, die nun zum Aus des Präsidenten geführt haben. Im Zusammenhang mit der Warkentin-Affäre – Vizepräsident Mario Warkentin war heimlich, still und leise Ende 2019 aus seinem Amt „gegangen“ – hatte der Druck auch auf den Präsidenten Hendrik Wiegmann massiv zugenommen. Seit der ersten Konfrontation zum mutmaßlichen Fehlverhalten in der Vereinsführung des FC Preußen sind in den vergangenen Tagen im Zuge weiterer Recherchen des WESTFALEN-BLATTES im Vorfeld der Jahreshauptversammlung des FC Preußen, die für den 28. Februar geplant war, weitere Gerüchte über Vergehen von Teilen der Vereinsführung aufgetaucht. Zu den im Raum stehenden Vorwürfen zählen vor allem persönliche Bereicherungen auf Kosten des Vereins, nicht zuletzt „verschwundene“ Gelder aus mehr als nur dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Insgesamt soll dem Verein ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden sein. Sollten sich die Vorwürfe gegen den FC Preußen und seine Vereinsführung, nicht zuletzt gegen den nun zurückgetretenen Präsidenten Hendrik Wiegmann und den ehemaligen Vizepräsidenten Mario Warkentin, bestätigen, ginge es um mehr als nur „kreative Lösungen“ eines Vereinsvorstandes, dann dürften Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ebenso die Folge sein wie Untersuchungen durch die Finanzbehörden. Wenn es denn Fakten sein sollten – und nicht üble Nachrede.

" „Es sind einige Dinge im Umlauf, ich weiß aber nicht, woher diese ganzen Gerüchte kommen. Ich bin völlig entspannt und es gibt nichts aufzuarbeiten: Unsere Bücher sind in Ordnung!“ Hendrik Wiegmann (Ex-Präsident FC Preußen Espelkamp) "

All dem sieht der gerade zurückgetretene Präsident allerdings entspannt entgegen und weist sämtliche Vorwürfe und Gerüchte gegen ihn zurück: „Bei uns fehlt kein Geld und unsere Kasse ist in einem einwandfreien Zustand“, erklärte Hendrik Wiegmann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Woher die zahlreichen „Geschichten“, zunächst über Mario Warkentin und aktuell über ihn selbst, stammen könnten, wisse er nicht: „Es sind einige Dinge im Umlauf, ich weiß aber nicht, woher diese ganzen Gerüchte kommen. Ich bin völlig entspannt und es gibt nichts aufzuarbeiten: Unsere Bücher sind in Ordnung!“ Sein Rücktritt sei einzig und allein eine Konsequenz seines beruflichen Wechsels nach Osnabrück gewesen, in dessen Folge er seit Januar weniger Einsatz für den Verein zeigen könne: „Wir befinden uns in einem Umbruch und es gibt viel zu strukturieren, intern soll einiges neu aufgestellt werden, daher sind viele Dinge zu regeln und auszudiskutieren, dafür fehlt mir seit meiner beruflichen Veränderung allerdings die Zeit.“ Fakt ist: Seit dem 20. Februar 2020 ist Hendrik Wiegmann nicht mehr Präsident des FC Preußen Espelkamp.