Es ist ein offenes Geheimnis in der Fußball-Szene des Mühlenkreises, dass die Fußballer von Union Minden ihre Ambitionen nach ruhigeren Jahren wieder in höhere Grade schrauben wollen. Aktuell belegt der Traditionsklub lediglich den dritten Platz – und das auch nur noch in der Kreisliga A... Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer TuS Lahde/Quetzen erscheint der anvisierte Bezirksliga-Aufstieg noch in diesem Jahr eher fraglich, spätestens im kommenden Jahr soll der Fahrstuhl aber wieder nach oben fahren. Dafür rüsten die Mindener bereits kräftig auf und haben nach einigen Spielern aus dem Mindener Bereich, zuletzt mit dem Top-Wintertransfer Timon Schwemling von RW Maaslingen, nun auch im Altkreis Lübbecke zugeschlagen.

Jan-Guido Dyck verlässt den im Abstiegskampf steckenden SC Vehlage, bei dem sein Vater Heinrich nicht nur (noch) Trainer und (weiterhin) Fußball-Obmann ist, und wechselt zu Union Minden – allerdings erst am Saisonende. Und das dann, so ist zumindest das Ziel des Espelkampers, mit dem erfolgreich realisierten Ziel Klassenerhalt in Vehlage. „Für mich war klar, dass ich im Sommer das Kapitel Vehlage im Sommer erfolgreich abschließen möchte, erklärte der 31-Jährige, der mittlerweile in seiner achten Saison für die Blau-Weißen aktiv ist und zwischendurch als Krankheitsvertretung auch als Trainer an der Seitenlinie stand.

Das Angebot von Union Minden passte nun zu den veränderten Umfeld, Dyck lebt mittlerweile nicht mehr in Espelkamp: „Meine Familie ist ja schon seit drei Jahren in Hille wohnhaft, daher sind Vereine aus dem Mindener Raum natürlich auch immer ein Thema. Ich bin auch nicht mehr Anfang 20 und alleinstehend, daher kann ich auch nicht mehr dreimal die Woche trainieren. Trotzdem kann ich auch nicht komplett unambitioniert Fußball spielen. Union Minden macht ja kein Geheimnis daraus, dass sie wieder dahin wollen, wo ein Verein wie Union aus einer Stadt wie Minden auch hingehört. Ich saß jetzt zum dritten Mal in meiner Laufbahn mit Union zusammen und aller guten Dinge sind anscheinend wirklich drei... Der Aufwand, den ich betreiben kann und die Ambitionen des Vereins lassen sich in diesem Fall optimal vereinen. In den Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass Union hoch will und auch genau weiß, was dazu getan werden muss...“