Zuhause ist es derzeit am sichersten: Die Fußballer des VfB Fabbenstedt haben sich der weltweiten „stayathome“-Challenge mit einem eigenen Beitrag angeschlossen. Der A-Ligist hat in seiner Mannschaft selbst einige Corona-Patienten, alle hatten zum Glück einen milden Verlauf. Foto: WB

Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Tore können sie im Moment nicht schießen, einen Volltreffer haben sie aber trotzdem gelandet: Die Fußballer des VfB Fabbenstedt machen sich, wie auch andere Teams im Kreis sowie etliche Menschen weltweit, für das richtige Verhalten in der Corona-Krise stark. „Wir Auestädter bleiben zu Hause, sei schlau und mach mit“, lautet die Facebook-Botschaft der Kicker, die sich dafür daheim in Szene gesetzt haben. Versehen ist das Ganze mit dem Hashtag „stayathome“, also: „Bitte zuhause bleiben!“