Von Alexander Grohmann

Bei den Preußen ist man happy angesichts der Top-Verstärkung. „Nach dem Abgang von Toni ­Islamaj und der schlimmen Verletzung von Haktan Kelkit (Kreuzbandriss/Anm. der Redaktion) war es für unsere Planungen wichtig, diese Lücke zeitnah zu schließen. Mit Jan haben wir unsere Wunschlösung gefunden und gewinnen einen exzellenten Spieler dazu“, freut sich Preußen-Trainer Tim Daseking über den Neuzugang im Abwehrverbund.

" „Wir haben Jans Stärken in den Duellen mit Tengern schon zu unserem Nachteil kennengelernt. Als Manndecker gegen Stefan Langemann hat er damals total überzeugt.“ Janis Kaspelherr, Co-Trainer Preußen Espelkamp, über den Verteidiger "

Dass der 23-Jährige auf dem Wunschzettel der Preußen stand, kommt nicht von ungefähr. „In unseren Duellen mit Tengern haben wir Jans Stärken schon zu unserem Nachteil damals kennengelernt, indem er im Pokal als Manndecker gegen Stefan Langemann total überzeugt hat. In Tengern hat er sich in den letzten Jahren zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, seine sehr gute Physis und seine Präsenz im Zweikampfverhalten sind auch für unseren Abwehrverbund eine absolute Verstärkung“, weiß auch Co-Trainer Janis Kaspelherr um die Stärken des Neuzugangs.

" „Der Wechsel ist mir schwergefallen, aber nach fünf Jahren in Tengern möchte ich mich noch einmal in einem neuen Umfeld beweisen. Die Ziele bei Preußen motivieren mich zu diesem Schritt.“ Jan Stühmeier, Verteidiger beim TuS Tengern "

Stühmeier sieht den Wechsel als neue Herausforderung: „In Tengern hatte ich tolle Jahre und bin dem Verein und den Verantwortlichen extrem dankbar für diese tolle Zeit. Der Wechsel ist mir sehr schwergefallen, aber mit jetzt 23 möchte ich mich noch einmal in einem neuen Umfeld beweisen“, betont der 1,92 Meter große Verteidiger, der mit Tengern 2019 in die Westfalenliga aufstieg

Dort wollen in Kürze auch die Preußen spielen. Während Tengern als Schlusslicht gegen den Abstieg kämpft, könnte Stühmeier somit der „Klassenerhalt“ zumindest über den Umweg doch gelingen. Der sportliche Ehrgeiz ist ein schlagkräftiges Argument, das Stüh­meier zum Wechsel bewogen hat. „Die Ziele bei Preußen und auch die Zusammenstellung der Mannschaft für die nächsten Jahre motivieren mich zu diesem Schritt und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen“, begründet der Bad Oeynhausener seinen Wechsel.

„Klappi“ Meyer hat Verständnis für Wechsel – und lässt die Tür weit offen

In Tengern bedauert man den Abgang des Leistungsträgers, zeigt aber auch Verständnis für dessen Entscheidung. „Es ist natürlich absolut schade, dass Jan uns verlässt. Er hat sich bei uns toll entwickelt und zählt zu den absoluten Leistungsträgern. Wenn ein Spieler woanders die Chance erhält, noch einmal höherklassig anzugreifen, ist das aber völlig legitim“, unterstreicht Tengerns sportlicher Leiter Christian Meyer.

Nach dem für diesen Sommer anvisierten Aufstieg ist die Kaderplanung in Espelkamp bereits voll auf die Oberliga ausgerichtet. „Dem Jungen ist das zu gönnen“, sagt „Klappi“ Meyer, der wegen des Transfers keinen Groll hegt. „Dass so ein Wechsel zwischen Tengern und Espelkamp für böses Blut sorgen soll, wird ja eher von außen immer so vermutet. Das ist nicht der Fall“, bleibt Tengerns Kader-Planer angesichts der Personalie völlig entspannt. Die Türen sind für Stühmeier in Tengern damit für die Zukunft schon gar nicht zugeschlagen: „Jan kann jederzeit zu uns zurückkommen.“