Von Ingo Notz

Nach überkreislichen Stationen beim FC Preußen Espelkamp, dem TuS Tengern und dem SC Vehlage sucht der Rahdener nun erstmals eine neue Herausforderung außerhalb des Fußballkreises Lübbecke. Dass die allerdings so klassentief wie nie zuvor in seiner bisherigen Senioren-Karriere sein würde, verblüfft dann doch etwas, nachdem der lange unter Knieproblemen leidende Armenier in den vergangenen beiden Jahren die personifizierte Torgefahr und damit auch die Nichtabstiegsversicherung des Bezirksligisten Vehlage gewesen ist. Nicht überraschend hatte er daher auch für die neue Saison einige Anfragen aus der Bezirksliga und der Landesliga – die Wahl fiel auf die Kreisliga B.

„Das ist vielleicht mal gut für meinen Körper“, meint das auch in der aktuellen Spielzeit wieder mehrfach angeschlagene Sturmwiesel, das sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Der Wechsel nach „Kloster“ hing für Watschagan Harutjunjan auch von der Besetzung der dortigen Trainerposition ab: Mit Uwe Korejtek steht sein Förderer aus früheren Espelkamper Glanzzeiten in der Landesliga auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie: „Sonst wäre der Wechsel wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen“, vertraut Harutjunjan seinem alten Trainer und Arbeitskollegen auch an neuer Wirkungsstätte. Das Ziel ist dabei klar: Klosterbauerschaft will aus dem aktuellen Tal heraus und strebt die Rückkehr in höhere Regionen an: „Das Ziel ist der Aufstieg“, findet der künftige Führungsspieler des VfL auch bei seinem neuen Verein ein wieder ambitioniertes Umfeld vor. Bei der Mission Meistertitel zählt Trainer Uwe Korejtek natürlich vor allem auf die Tore des 29-jährigen Harutjunjan.

Dessen Noch-Verein Vehlage hatte bereits frühzeitig signalisiert, dass er mit Watschagan Harutjunjan verlängern wollte – aber nicht unter allen Umständen. Mit Giovanni Ronzetti war dem neuen Trainer Ernie Joerend bereits ein potenzieller Nachfolger verpflichtet worden, der bisher für den Bezirksliga-Rivalen TuS Dielingen aufgelaufen war. „Wir haben mehrfach mit Watschi gesprochen und hätten ihn gerne behalten, aber wir werden auch so eine gute Mannschaft haben“, reagierte der künftige Trainer Ernie Joerend auf die Nachricht aus Klosterbauerschaft überrascht, aber gefasst. Nach dem Abgang Harutjunjans dürfte die Rolle Giovanni Ronzettis im Sturm klarer sein, nachdem er in dieser Serie in Dielingen auch wegen der Verletzungssorgen des Vehlager Ligarivalen vor allem in der Defensive eingesetzt worden war.