Von Alexander Grohmann

Espelkamp (WB). Auch ein Verein wie der FC Preußen Espelkamp, der dank seiner Sponsoren über große finanzielle Möglichkeiten verfügt und gerade erst mit Janik Brosch den nächsten Hochkaräter aus der Regionalliga verpflichtet hat, muss in Corona-Zeiten Abstriche machen. Der Sportliche Leiter Tim Daseking hat den Etat für die kommende Saison eigenen Angaben zufolge in beträcht­lichem Maße nach unten geschraubt – vor allem mit Hilfe der Fußballer der ersten Mannschaft.

" „Die Existenz unserer Mannschaft stand Anfang März auf dem Spiel. Ich bin froh, dass die Spieler uns entgegengekommen sind.“ Sportlicher Leiter Tim Daseking "

„Alle Vereine müssen sparen. Auch wir. Ich bin froh, dass die Spieler uns entgegengekommen sind und Solidarität gezeigt haben“, sagt Daseking, der in vielen Gesprächen auf das Verständnis der künftigen Westfalenliga-Kicker zählen konnte. Er ist froh, den Super-Gau abgewendet zu haben. Denn, so Daseking: „Die Existenz unserer Mannschaft stand Anfang März auf dem Spiel.“

Die Aufwendungen für die Spieler, die bei den Preußen fast alle den Status des Vertragsamateurs bekleiden, wurden für die nächste Saison nachträglich den ­neuen Gegebenheiten in Zeiten von Corona angepasst. „Es ging darum, für beide Seiten gute Kompromisse zu finden. Niemand war schließlich verpflichtet, auf etwas zu verzichten“, sagt Daseking über den Sparplan und ergänzt: „Ich muss mich bei den Spielern bedanken. Es ist positiv, dass wir damit jetzt über den Sommer weiter eine gute Perspektive haben.“ Wahrlich keine Selbstverständlichkeit in dieser Zeit.

Scheidende Akteure wollen nicht als Einzige verzichten

Die Einsparungen beziehen sich in erster Linie auf die Absprachen für die kommende Saison. Den „Rotstift“ wollten die Preußen nach Informationen dieser Zeitung ursprünglich aber auch in der (noch) laufenden Saison ansetzen. Und das führte intern zu Ärger. So wurden die fünf Spieler, die den Klub im Sommer verlassen werden, darum gebeten, im Juni auf ihre Aufwandsentschädigung (zwischen 300 und 450 Euro) zu verzichten. Dazu waren die Spieler mit dem Verweis darauf, dass die Regelung nur für sie und nicht den Rest der Mannschaft hätte gelten sollen, allerdings (aus nachvollziehbaren Gründen) nicht bereit.

Die Folge: Nach den Lockerungen der Corona-Restriktionen hat Preußen zu Wochenbeginn das Training in einer „Kleingruppe“ wieder aufgenommen, zu der mit Bennett Heine, Eren Kelemci, Toni Islamaj sowie Robin und Kevin Reimer eben jene fünf scheidenden Akteure gehören. Vier Einheiten sind allein bis Sonntag terminiert, während die restliche Mannschaft weiter pausiert. Ein Straftraining also für die „Unwilligen“? Tim Daseking wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern.

Jahreshauptversammlung das nächste große Thema

Neben den Planungen rund um die erste Mannschaft gibt es bei den Preußen in diesen Tagen ein weiteres wichtiges Thema: die bereits zweimal verschobene Jahreshauptversammlung, die am Dienstag, 26. Mai, endlich über die Bühne gehen soll (19 Uhr). Die Versammlung wird derzeit vom Team um Interims-Präsident Jens Dawurske in allen Einzelheiten vorbereitet. Der Verein wartet derzeit noch auf die Rückmeldung der Stadt in Bezug auf die Auflagen, die bedacht werden müssen.

Dawurske hat für die wichtige JHV gleich mehrere Pläne in petto. So könnte die Veranstaltung vom Vereinsheim im Sportpark ins geräumigere Bürgerhaus verlegt werden. Auch eine Online-Wahl oder eine Open-Air-Veranstaltung auf dem Sportplatz werden als Alternativen diskutiert.