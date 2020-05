Von Alexander Grohmann

Rund 70 Mitglieder waren trotz des parallel stattfindenden Bundesliga-Krachers ­zwischen dem BVB und den Bayern zur außerordentlichen und vom verbliebenen Vorstandsteam top vorbereiteten Jahreshauptversammlung gekommen, die in Corona-Zeiten in den Bürgersaal verlegt worden war. Hier hatte im großen Festsaal jeder Gast einen Tisch für sich, die Abstandsregeln konnten somit ­locker eingehalten werden.

Für Dieter Pudlat war die Sache klar: „Jens hat in der kuriosen Zeit der vergangenen Wochen und Monate hervorragende Arbeit geleistet und hat schon da einen super Präsidenten dargestellt“, lobte der Ehrenratsvorsitzende, der den Mitgliedern im selben Atemzug Dawurske als neues Vereinsoberhaupt vorschlug. Bei der anschließenden Abstimmung gingen alle Hände nach oben. Der bisherige Fußball-Obmann steht nun an der Spitze des Vereins – vorerst bis zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung im Oktober.

Nach dem Rücktritt des Großteils des Vorstandes war Dawurske im Februar vom Ehrenrat als Interimspräsident eingesetzt worden. „Das Wasser, in das ich springen musste, war sehr kalt. Man musste sich in viele neue Bereiche einarbeiten. Es waren heftige, aber spannende drei Monate. Mir hat es Spaß gemacht“, so der neue Preußen-Chef, der sich in dieser Zeit auch auf die tatkräftige Unterstützung der verbliebenen Mitstreiter verlassen konnte und nun auch in Zukunft Führungsarbeit übernimmt.

Bunter Vorstandsmix: alte Hasen und neue Gesichter

Der neue Vorstand, der am Dienstag gewählt wurde, besteht insgesamt aus zwölf Personen. Wichtig war auch Dawurske eine bunte Mischung. „Für einen Verein ist es gut, wenn neue Ideen eingebracht werden.“ Zum 2. Vorsitzenden wurde Rudi Mantler gewählt, ­neuer Geschäftsführer ist Thomas Berner. Als Schatzmeister fungiert mit Jannes Dieker ein externer „Neuzugang“, der nun für frisches Blut sorgt. „Ich finde es einzigartig, wie ich hier aufgenommen worden bin“, schwärmte Dieker. Gemeinsam mit dem übrigen Vorstand arbeitet er an einer Satzungsänderung, die bis zur Versammlung im Oktober fertig sein und die einzelnen Bereiche im Vorstand neu gliedern soll.

Mischt mit: Sebastian Schmidt unter den Beisitzern

Neuer Fußball-Obmann bei den Preußen ist Tobias Jürgens, zum Jugend-Obmann wurde Maic Menz ernannt. Im vierköpfigen Beisitzerteam befindet sich mit Sebastian Schmidt ein bekanntes Gesicht: Der Ex-Coach des TuS Dielingen, früher auch Spieler bei den Preußen, will im Verein in den kommenden Jahren seine Expertise in Sachen Fußball und Finanzen mit einbringen. Die Nominierung des 35-jährigen Osnabrückers war eine Überraschung, zeigt aber auch, dass sich der Verein auf Führungsebene möglichst breit aufstellen will.

Überraschung: Ex-Präsident Wiegmann liest Bericht vor

Überraschend war auch Ex-Präsident Hendrik Wiegmann zur Versammlung erschienen und trug seinen Bericht zum Geschäftsjahr 2018/2019 vor. Ebenfalls vor Ort war der vormalige „Vize“ Mario Warkentin, der wie Wiegmann zurückgetreten war. Dawurske nahm in diesem Zusammenhang auch noch einmal zu den vor Monaten aufgekommenen Gerüchten um angeblich veruntreute Gelder im Verein Stellung. Die Vorwürfe hätten sich allesamt nicht bestätigt. „Wir haben das Ganze noch einmal akribisch aufgearbeitet. Es ist absolute Plausibilität vorhanden. Ich hoffe, dass das Thema jetzt zu den Akten gelegt wird“, sagte er.

Die Kassenprüfer hätten sich die Vorgänge ebenfalls noch einmal genau angeschaut und keine Auffälligkeiten festgestellt, so Dawurske. Dem alten Vorstand wurde daraufhin die Entlastung erteilt – bei wenigen Enthaltungen. Nachfragen zu den Vorgängen, die für viel Trubel gesorgt hatten, gab es am Dienstag keine.