Damit wiederholte das Team um Stepan Koudelka, der am Mittwoch für den verletzten Eltjo Sasker die Position eins übernahm, den Erfolg aus dem Vorjahr. Auch der Spielführer der Ersten, Hans-Hermann Leue, kam gegen Jakob Martens glatt zum Erfolg. „Dieses Ergebnis war zu erwarten“, urteilte Teammanager Folker Seemann nach dem Start in die vom Verband als Übergangssaison bezeichnete Spielzeit: „Die Spieler der zweiten Mannschaft waren nicht nur spielerisch unterlegen, sondern hatten auch zu viel Respekt vor den Spielern der Ersten.“

Beide Mannschaften hatten sich gemeinsam mit den anderen TVE-Senioren in Espelkamp und Schloß Benkhausen unter perfekten Bedingungen vorbereitet. Ermöglicht hatte dieses Trainingslager TVE-Hauptsponsor Paul Gauselmann, der am Mittwoch – anders als im Vorjahr – aber nicht zum Schläger griff.

Es spielten: Koudelka - Koller 6:1, 6:0; Leue - Martens 6:3, 6:1; Koglin - Kaiser 6:0, 6:1; Smidt - Krause 6:0, 6:1; Leue/Koglin - Koller/Kaiser 6:1, 6:0; Koudelka/Smidt - Martens/Krause 6:0, 6:1.

Am zweiten Regionalliga-Spieltag reist die Erste am 17. Juni zu DSD Düsseldorf, während die Zweite am gleichen Tag am 13 Uhr gegen den TC RW Dortmund ihr erstes „richtiges“ Heimspiel bestreitet.