Einen „richtigen“ Titel gibt es somit nicht. „Wir hätten die Meisterschaft in der Kreisliga und den Aufstieg aber gerne sportlich erreicht“, betonte Davies. Dass ihm und seinen Jungs dies gelungen wäre, davon ist Davies überzeugt. Auch er hätte sich vorstellen können, als Trainer seinen Anteil dazu beitragen zu dürfen,das Wichtigste ist aber Aufstieg. Was ihn besonders freut, ist, dass kein Spieler den Verein während der spielfreien Zeit verlassen hat. Auch jetzt nach Saisonende werde, wolle und müsse kein Spieler den Verein verlassen. Davies freut sich um so mehr, dass gleich ein dutzend Spieler in die B-Jugend des FCP aufsteigen wird. Gleichzeitig stehe die C-Jugend mit Blick auf die neue Saison nach diesem Aderlass vor einer neuen Herausforderung.

Vor dem Abbruch der Saison stand der FC Preußen Espelkamp auf Platz eins der Lübbecker Kreisliga und war in der Vor-, Zwischen- und Hauptrunde ohne Punktverlust geblieben und stellte damit am Ende verdient den Aufsteiger zur Bezirksliga, wenn auch der nicht vergebene Meistertitel schmerzt. „Wir haben eine gute Mannschaft. Das haben die Jungs eindrucksvoll bewiesen“, erläuterte Davies. Aufgrund der Spielpause hätten die Spieler nur jeder für sich individuell und über digital gesteuerte Trainingsprogramme trainiert, erklärte Davies. Die Motivation, Erfolge zu erzielen und sich weiterzuentwickeln sei groß. Und das spürte Davies, der im stetigen Austausch mit der C-Jugend gewesen ist auch. Nach den ersten Lockerungen gab es jetzt so etwas wie eine kleine Feier im kleinen Kreis, unter Einhaltung aller Corona Regelungen. In der neuen Saison wollen die Preußen dann in der Bezirksliga feiern – nach möglichst vielen Siegen. Zwölf Spieler der Aufstiegsmannschaft werden in der höheren Liga noch dabei sein – eine gute Basis, um auch nächste Saison wieder das Saisonziel zu erreichen.