TVE holt den Westdeutschen Meistertitel

Espelkamp (WB). So schnell hatten sie „ihren“ Westdeutschen Meistertitel noch nie in der Tasche. Nach gerade einmal drei Spieltagen in der Regionalliga West stehen die Supersenioren des TV Espelkamp-Mittwald erneut als Champion in der höchsten deutschen Spielklasse fest. Mit dem glatten 6:0 am Mittwoch gegen den Dortmunder TK RW und dem dritten Sieg im dritten Spiel beendete der TVE die sogenannten Übergangssaison, an der die Teilnahme wegen der Folgen der Corona-Pandemie freiwillig war. Vier Vereine hatten daraufhin ihre Mannschaften zurückgezogen.

Von Hans Peter Tipp