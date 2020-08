Preußen-Start gegen alten Bekannten

Espelkamp (ag/tbv/gag). Arjeton „Toni “ Islamaj hat den FC Preußen Espelkamp verlassen, um beim SC Herford eine neue Herausforderung in Angriff zu nehmen. Der 23-jährige Innenverteidiger dürfte also ein besonderes Kribbeln verspüren, wenn es für ihn am 6. September gleich am ersten Spieltag der Westfalenliga-Saison 2020/2021 ein Wiedersehen mit der alten Truppe gibt.

Von Westfalen-Blatt