Preußen wollen gegen Arminia mutig sein

Espelkamp. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des FC Preußen stellt sich an diesem Sonntag ein Fußball-Bundesligist in Espelkamp vor. Von 15.30 Uhr an nimmt es der neue Westfalenligist im Sportpark Mittwald mit dem soeben mal wieder ins Oberhaus zurückgekehrten DSC Arminia Bielefeld auf.

Von Hans Peter Tipp