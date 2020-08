„Wow, das ist ein Traum“

Espelkamp (WB). Was für ein Sommer! Nach seinem Aufstieg in die Landesliga durfte Schiedsrichter-Talent David Jackson (TuS Eintracht Tonnenheide) als Sahnehäubchen das Testspiel zwischen Fußball- Westfalenligist Preußen Espelkamp und Erstliga-Rückkehrer DSC Arminia Bielefeld (0:5) leiten. Im Interview schildert der 23-jährige Rahdener seine Erfahrungen auf großer Bühne – und berichtet von einer Begegnung in der Kabine.

Von Alexander Grohmann