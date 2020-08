Bundesliga in Espelkamp

Fußball: U19-Teams von Arminia Bielefeld und Werder Bremen spielen in Espelkamp

Espelkamp (WB). Ein Hauch von Bundesliga liegt in der Luft: An diesem Samstag bestreiten die U19-Junioren von Arminia Bielefeld ein Testspiel gegen die U19 vom SV Werder Bremen. Beide Teams spielen in Deutschlands höchster Spielklasse für A-Junioren. Anstoß ist um 13 Uhr im Sportpark Mittwald.