„Max Mustermann“ droht die Rote Karte

Vor dem Hintergrund, dass das Infektionsgeschehen zuletzt auch in Deutschland wieder zugenommen hat, hob er bei der Sitzung im Klubheim des FC ­Preußen Espelkamp mehrfach mahnend den Zeigefinger in Richtung der Vereinsvertreter: „Ihr müsst euch mit dem ­Hygienekonzept befassen! Sollte es einen positiven Corona-Fall geben und der Verein hatte kein Konzept, haben die Verantwortlichen des Vereins ein Problem“, warnte Eikenhorst eindringlich. „Wir dürfen das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen, sonst machen die uns bei zu vielen Fällen den Laden gleich wieder zu!“

Auch wenn vom 6. September an zunächst wieder um Punkte gespielt werden darf: Normalität macht sich im heimischen Fußball lange nicht breit. Die Sorge spielt mit, dass es auch in der nächsten Serie unerwartete Wendungen geben könnte. Um ­Covid-19-Fälle zu verhindern, gibt es strenge Auflagen. Vom FLVW fühlt Eikenhorst sich in dieser Hinsicht allerdings etwas im Stich gelassen. „Der Landesverband hat es bis heute nicht hinbekommen, den Vereinen eine App zur Verfügung zu stellen.“ So müssten sich Zuschauer nach wie vor per Hand in Listen eintragen.

Empfehlung: Urlaubsrückkehrer sollen ohne Test 14 Tage pausieren

„Abstand ist das wichtigste überhaupt“, sagte Eikenhorst bei der Vorstellung des in Eigenregie entstandenen Hygieneleitfadens des Fußballkreises. In dem Papier wird den Vereinen unter anderem empfohlen, Urlaubsrückkehrer, die nicht auf Covid-19 getestet worden sind, zwei Wochen lang vorsorglich nicht an Spielbetrieb oder Training teilnehmen zu lassen. Bei mehr als vier positiven Fällen müsse ein Team in die Quarantäne.

Auch bei der Spielvorbereitung deuten sich Änderungen an: Der Kreisvorstand schlägt vor, dass Gästeteams umgezogen anreisen und auch die Besprechung schon am ursprünglichen Treffpunkt abhalten, um die Aufenthaltszeit am Spielort zu begrenzen. Auf die Ausgabe von Trinkflaschen durch den Gastgeber soll verzichtet werden. „Unsere Empfehlung ist, dass nur der Schiedsrichter noch seine Flasche Wasser bekommt, die Spieler bringen sich eine eigene Trinkflasche mit. Am besten beschriftet“, sagte Eikenhorst.

Zuschauer müssen sich korrekt eintragen, sonst droht Platzverweis

Das alles diene der Vermeidung von Ansteckungen. Auch bei Besprechungen in der Kabine müsse der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Die Obergrenze beim Zuschauer-Aufkommen liegt pro Spiel bei 330 Personen (inklusive der 30 Spieler beider Teams). Wichtig sei, dass es nur einen Zugang zum Platz gebe, um den Überblick zu behalten. Zuschauer sollen sich wie gehabt mit Name, Adresse und Telefonnummer registrieren. Doch was bei vielen Veranstaltungen, nicht nur im Sport, seit langem Usus ist, wird nicht von allen Ernst genommen: „Einige schreiben Mist auf die Listen. Neulich hat sich bei uns ein Zuschauer mit Max Mustermann eingetragen, ein anderer Eintrag war völlig unleserlich“, berichtete Dieter ­Greve vom BSC Blasheim.

Saisonplanung mit vielen Tücken: Wilfried Müller, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, stellt per Beamer den Ablauf der kommenden Monate vor. Das größte Problem für die Verantwortlichen: Das Corona-Virus spielt als unsichtbarer Gegner mit. Foto: Grohmann

Eikenhorst verwies darauf, dass es in solchen Fällen die Rote Karte für Zuschauer geben kann: „Die Vereine haben das Recht, Personen, die falsche Angaben machen, des Geländes zu verweisen.“ Der Funktionär ist ansonsten guten Mutes, dass sich die ungewohnten Leitlinien mit der Zeit einspielen: „Es ist für uns alle Neuland. Wir müssen wahrscheinlich etwas üben. Die Praxis wird es bringen.“

Geänderte Anstoßzeiten sollen Ablauf erleichtern

Änderungen gibt es auch bei den Anstoßzeiten: Da möglichst eine Stunde Pause zwischen zwei Partien liegen soll, beginnen die „Vorspiele“ in der Kreisliga B in der Regel um 12.15 Uhr. Gastgebende Teams können bis zehn Tage vor einem Spiel die Anstoßzeit in Rücksprache mit dem Gegner verändern, wenn dies einen besseren Ablauf gewährleistet.

Ob am Ende alles gut gehen wird? Jörg Uphoff, der sich als Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses recht zufrieden mit der Entwicklung bei den Unparteiischen zeigte, gab den Vereinen augenzwinkernd noch einen Rat mit auf den Weg: „Fangt schon mal früh an, Punkte zu sammeln!“ Denn wer weiß, was in der nächsten Saison alles passiert.