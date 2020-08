Der Verein aus der Hauptstadt des Landes ist mit elf Titeln kirgisischer Rekordmeister – obwohl erst 1997 gegründet. Heißt: jede zweite Saison eine Meisterparty. Doch für Bernhardt, der einst beim FC Preußen Espelkamp unter Alexander Lang seinen Durchbruch geschafft hat, ist das vorerst zweitrangig: „Wichtig ist erst einmal, dass es sich hier für uns sicher anfühlt. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionen in der ganzen Welt sind die Grenzen derzeit wieder dicht.“

Auch in Kirgisistan sind die Covid-19-Zahlen mit mehr als 37.000 bisher infizierten Personen kritisch, auf „Eddies“ vorheriger Station in Bangladesch explodierten die Zahlen allerdings zuletzt förmlich, über 240.000 Menschen sind dort positiv getestet wurden. Die Dunkelziffer soll Experten zufolge auf Grund der Slums und vieler Obdachloser noch 15- bis 20-fach höher liegen. Für Bernhardt und seine Partnerin war es „höchste Zeit, das Land zu verlassen. In eineinhalb Monaten kommt meine zweite Tochter zur Welt. Da fühlen wir uns in der Heimat meiner Frau Malika deutlich sicherer.”

Zumal sich Bernhardt – geboren in Novopalovka, der ehemaligen UdSSR – dort bestens auskennt, besitzt er doch die kirgisische Staatsbürgerschaft und absolvierte 36 Länderspiele. Auch beim größten Erfolg des Landes war er dabei, erstmals konnte sich Kirgisistan 2019 mit Vizekapitän Bernhardt für den Asien-Cup qualifizieren. Trainer sowohl der Nationalmannschaft als auch des neuen Vereins: Aleksandr Krestinin. „Wir verstehen uns bestens, Alex weiß genau, wie ich ticke. Besser hätte es gar nicht laufen können“, freut sich der Ex-Spieler von Preußen Espelkamp und des TuS Levern über die Reunion.

Der Vertrag gilt vorerst bis Ende des Jahres, wurde von beiden Seiten bewusst flexibel gestaltet. Der Verein zahlt Bernhardt verhältnismäßig wenig Geld, wie der Nationalspieler unumwunden verrät. Im Gegenzug gebe es für ihn die Option, jederzeit bei einem lukrativen Angebot wechseln zu können. Edgar erklärt: „Es ist eine Win-Win-Situation. Der Verein weiß, was er bekommt. Ich fühle mich mit meiner Familie sicher, kann mich in einer gewohnten Umgebung fithalten und – wenn wir denn mal wieder spielen dürfen – Spielpraxis sammeln.“

Wer „Eddie“ kennt, weiß, wieviel ihm das Spiel bedeutet: Er lebt für den Fußball – und kann sich für die Zeit nach seiner Karriere ein Engagement als Jugendtrainer des Verbandes vorstellen. Doch bis dahin will er noch einige Jahre vor allem eins machen: Fußball spielen. Von nun an in seiner zweiten Heimat – für FK Dordoi Bischkek.