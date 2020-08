Zweitliga-Profi kehrt zu Preußen zurück

Lang ist es her, dass der inzwischen 21-Jährige Türke zuletzt in einem Preußen-Trikot in Espelkamp auf den Platz gelaufen war. Als er den Verein vor sieben Jahren Richtung Arminia Bielefeld verlassen hat, gab es den Sportpark Mittwald in seiner heutigen Form noch nicht. Nun findet Ucar in Espelkamp beste Bedingungen vor – und seriösere Bedingungen als bei seiner letzten Station in der Türkei. Nach seinem Weggang aus Espelkamp hatte Ucar drei Jahre lang in den Jugend-Bundesligen sein Talent nachgewiesen. Bei Arminia hatte es der Espelkamper in den Profikader geschafft.

„Semir Ucar hat sich den Profivertrag mit konstant guten Leistungen in unseren Nachwuchsmannschaften sowie in dieser Saison bei den Profis verdient. Er wurde in unserem Nachwuchsleistungszentrum sehr gut ausgebildet. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler an uns binden konnten und trauen ihm weitere Entwicklungsschritte zu“, hatte Geschäftsführer Samir Arabi einst vom Espelkamper geschwärmt. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, einen Profivertrag bei Arminia zu unterschreiben, damit geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die mich dabei unterstützt haben. Ich bin sehr stolz, diesen ersten Schritt geschafft zu haben und werde weiter hart arbeiten, um mich als Profi zu etablieren“, hatte Ucar bei seiner Unterschrift unter einen Zwei-Jahres-Vertrag 2018 noch große Hoffnungen auf eine Karriere im Arminia-Trikot. Nachdem Ucar nach es beim DSC Arminia Bielefeld zwar in den Profikader geschafft hatte, dort aber nicht zum Zug gekommen war und nach der Auflösung der zweiten mannschaft in der Oberliga beim DSC keine sportliche Perspektive mehr sah, wechselte der technisch starke Mittelfeldspieler im vergangenen Jahr in die Türkei zum Zweitligisten Adanaspor, dem ehemaligen Verein der deutschen Weltmeister Thomas Berthold und Joachim Löw.

Allerdings fand der gebürtige Espelkamper sein sportliches Glück auch nicht im Land seiner Vorfahren und löste seinen Vertrag daher schon nach wenigen Monaten im Winter wieder auf. Danach kam Corona und UIcar war imn der Warteschleife – an namhaften Interessenten mangelte es aber nicht. Den Zuschlag hat nun sein Heimatverein bekommen: Semir Ucar verstärkt die Adlerträger. „Wir freuen uns sehr, dass wir Semir für ein Engagement bei uns überzeugen konnten. Semir spielte bereits in der D- und C-Jugend drei Jahre im Preußen-Nachwuchs und schaffte dann bei Arminia den Sprung zu den Profis. Spielerisch verfügt Semir über große Qualitäten, ist technisch sehr stark und besitzt eine super Übersicht. Im Mittelfeld ergänzen sich seine Qualitäten hervorragend zu unserem Stammpersonal Dennis Schmidt und Lennart Madroch“, gibt Trainer Daseking Einblick in die Planungen.

„Ich wohne in Espelkamp und freue mich, jetzt endlich wieder spielen zu können. Die Atmosphäre und vor allem die Qualität im Training haben mich positiv beindruckt und davon überzeugt, dass es für mich nach einer unglücklichen Zeit in der Türkei jetzt die richtige Entscheidung ist“, freut sich Ex-Profi Ucar auf die kommende Preußen-Zeit. Für den persönlichen Neuanfang bei seinem Heimatverein hat Ucar Angebote aus höheren Ligen ausgeschlagen – die zu erreichen, ist nun das Ziel mit seinem FC Preußen.