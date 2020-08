Bundes überraschende Zielsetzung

„Ich bin froh, dass endlich wieder im Wettbewerbsmodus gespielt werden kann. Wir haben uns schrittweise an die Lockerungen gehalten und trainieren bereits seit Anfang Juli. Irgendwann wären die Spieler der Testspiele müde geworden“, freut sich Bunde, endlich wieder seiner Leidenschaft nachgehen zu können. „Im Ligabetrieb gibt es einfach einen anderen letzten Willen vor dem Tor. Schließlich schlägt man am Montag die Zeitung auf, um sich mit den anderen Teams zu messen“, sagt Bunde.

Auf der anderen Seite betont Frotheims Trainer aber auch die Wichtigkeit der zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen im Corona-Jahr: „Zuletzt sind die Fallzahlen in den Urlauben in die Höhe geschnellt. Umso wichtiger ist es, Hygienekonzepte in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern zu entwickeln. Der VfL-Vorstand um Christoph Speck hat da hervorragende Arbeit geleistet“, lobt er.

Vorbereitung bewusst in die Länge gezogen

Statt einer kompakten Vorbereitung mit drei oder vier Einheiten wöchentlich hielten es die Frotheimer mit zwei Einheiten und zusätzlichen Testspielen knapper und zogen die Vorbereitung in die Länge. Die Partien hatten es in sich. Gegen den Bezirksligisten Blau-Weiß Vehlage verlor das Bunde-Team mit 3:4, einen guten Testdurchlauf zeigten die Frotheimer beim 2:2 nach 2:0-Führung gegen der Bünder SV und der Bezirksligist TuS Petershagen-Ovenstädt zeigte dem VfL mit einem klaren 4:1 die Grenzen auf.

Die Neulinge in der Mannschaft konnten sich laut Bunde gut eingliedern: „Noel Binder, Danny Winzer, Julius Berner und Miklas Döding ist ihre Schüchternheit noch anzumerken, aber sie integrieren sich super.“ Noel Binder und Danny Winzer stießen aus der Jugendabteilung des FC Preußen Espelkamp dazu und dürften von ihren Erfahrungen im höherklassigen Nachwuchsbereich profitiert haben. Binder wäre sogar noch ein Jahr für die A-Jugend spielberechtigt. Berner und Döding rückten derweil aus der eigenen Jugend nach.

Leistungsträger kehren nach Verletzungen zurück

Der Altersschnitt der eingesetzten Spieler wird sich beim VfL dennoch erhöhen. Nach langen Verletzungen in der abgebrochenen Vorsaison stehen die Leistungsträger Bastian Pott, Sebastian Bollmeier, Janes Hußmann und Tim Wullbrandt wieder zur Verfügung. „Bei uns besteht ein interessanter Mix aus älteren Spielern, die schon in der Bezirksliga dabei waren und aus jüngeren, die ihr Können in der letzten Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben“, stellt Bunde fest. Wichtig ist ihm, dass jeder Spieler flexibel ist: „Ich sehe für jeden Spieler mindestens zwei Positionen vor, falls es personell mal eng wird.“

In der kommenden Saison strebt der Coach relativ bescheiden einen Platz im einstelligen Bereich an, nachdem die Frotheimer die vorzeitig beendete Spielzeit 19/20 überraschend weit vorne auf Rang drei abgeschlossen hatten. Das führt dazu, dass die Konkurrenz den VfL verstärkt auf der Rechnung hat. „Ich glaube, die Fremdwahrnehmung wird uns gegenüber eine andere sein und es nicht leichter machen. Die Liga hat sich in der Breite qualitativ auch verstärkt“, begründet Bunde seine vorsichtige Zielsetzung.

„ Ich habe mir zum Auftakt alles gewünscht – außer einem Aufsteiger. " Trainer Thorsten Bunde über das erste Saisonspiel gegen TuSpo Rahden

Die Frotheimer eröffnen die A-Liga-Saison am Samstag, 5. September, mit dem Duell bei Aufsteiger TuSpo Rahden. „Ich habe mir zum Auftakt alles gewünscht – außer einen Aufsteiger. Wir wollen aber einen Fehlstart wie in der letzten Saison vermeiden. Ich habe die Rahdener in ihrem Test gegen Levern, unseren zweiten Gegner, gesehen, und sie arbeiten gut gegen den Ball. Für uns wird es wichtig sein, Faktoren wie Rahdens Aufstiegseuphorie abzuschütteln“, sagt Bunde.

Im Pokal muss Bunde mit seinen Kickern bereits an diesem Sonntag, wie im Vorjahr, gegen den TuS Eintracht Tonnenheide ran. „Wir haben in der Liga und im Pokal mit 2:1 gewonnen. Wir wollen eine Runde weiterkommen!“

Steckbrief Saison 2020/21:

Abgänge: keine

Neuzugänge: Noel Binder, Danny Winzer (A-Jugend Preußen Espelkamp), Julius Berner, Miklas Döding (eigene Jugend)

Tor: Kevin Spilker, Julius Berner

Abwehr: Noel Binder, Tobias Borchert, Dennis Brandenburg, Sebastian Breuer, Felix Bünemann, Janes Hußmann, Nils Pferner, Maximilian Redekop, Sören Riechmann, Richard Wittemeier

Mittelfeld: Philip Bünemann, Miklas Döding, Simon Ferling, Leon Griese, Christopher Kellweries, Christoph Meyhoff, Jan Niklas Nentwich, Leon Peters, Bastian Pott, Malte Riechmann, Janik Schütte, Jan Wullbrandt

Angriff: Sebastian Bollmeier, Fabian Hellmann, Thorsten Meyer, Danny Winzer, Tim Wullbrandt

Trainer: Thorsten Bunde

Betreuer: Markus Meier

Titelfavorit: SuS Holzhausen, BSC Blasheim, TuS Gehlenbeck