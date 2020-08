Nach Stationen beim TuS Tengern, dem FC Preußen Espelkamp und der SV Eidinghausen-Werste will Köse in seiner Heimatstadt nun mit Türk Gücü angreifen. Ein Wechsel, der auf den ersten Blick überrascht, beim näheren Hinschauen aber Sinn ergibt: „Ich habe gerade ein Haus in Espelkamp gekauft und werde in der Hinrunde nicht die Zeit haben, den hohen Aufwand mit drei Mal Training pro ­Woche zu betreiben“, erklärt der Stürmer, der dafür in den kommenden Monaten mehr mit Ein- und Umzug beschäftigt sein wird.

„ Ich habe viele Freunde in der Mannschaft. Eigentlich hat mich Türk Gücü jedes Jahr angerufen und gefragt, ob ich nicht bei ihnen spielen will. In diesem Jahr hat es gepasst. Ich habe viele Freunde in der Mannschaft. Eigentlich hat mich Türk Gücü jedes Jahr angerufen und gefragt, ob ich nicht bei ihnen spielen will. In diesem Jahr hat es gepasst. “ Yasin Köse über seinen Wechsel aus der Landesliga in die Kreisliga A

Ganz auf Fußball will der Offensivmann aber nicht verzichten. Nachdem Köse der SV Eidinghausen-Werste bereits im Frühjahr mitgeteilt habe, sich nach nur einer Saison an den Pappeln nach einem neuen Verein umzuschauen, hielt sich der Espelkamper in der Zwischenzeit bereits vor der Haustür bei Türk Gücü fit. „Ich habe viele Freunde in der Mannschaft. Der Verein hat mich eigentlich jedes Jahr angerufen, ob ich nicht zu ihnen kommen will“, berichtet Köse.

Allerdings war Köse im Seniorenbereich bislang immer auf Landesliga-Ebene unterwegs und hatte ursprünglich auch nicht vor, die Messlatte tiefer zu legen. Als Türk Gücü in diesem Sommer aber einen neuen Versuch unternahm, schlug Köse vor dem Hintergrund seiner privaten Veränderung ein. Zumal der A-Ligist eine schlagkräftige, interessante Truppe auf die Beine gestellt hat: „Türk Gücü hat das Potenzial für einen Platz unter den Top 5“, sagt Köse.

Eine kleine Hintertür darf sich der ehrgeizige Fußballer übrigens auflassen. „Ich habe zunächst einmal für ein halbes Jahr zugesagt. Wenn im Winter ein interessantes Angebot käme, würde mir Türk Gücü keine Steine in den Weg legen“, unterstreicht er.

Mit Furkan Süzen, der ebenfalls von der SV Eidinghausen-Werste zum A-Ligisten gewechselt ist, kickt Köse bei Türk Gücü zudem weiter Seite an Seite mit seinem Cousin. Mit Ahmet Tsingour (HSC Alswede) stieß ein weiterer Neuzugang dazu. Pikant: Sowohl Süzen als auch Tsingour hatten ursprünglich dem Bezirksligisten FC Preußen Espelkamp II ihre Zusage gegeben. Ende vom Lied: Tsingour wurde nach einer Beschwerde der Preußen bis Dezember gesperrt, Süzen darf aber zum Saisonstart bereits mitmischen.