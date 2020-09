Fünf Tage nach dem schmerzhaften 0:5 im Derby gegen den TuS Tengern II bekam der personell arg gebeutelte Aufsteiger im richtungsweisenden Spiel gegen die Vermeidung eines schmerzhaften Fehlstarts personelle Hilfestellung aus der ersten Mannschaft: Riad Stublla und Deljar Omar, die nominell zum Kader der Westfalenliga-Mannschaft zählen, standen in Quetzen in der preußischen Startelf und sorgten für mehr Stabilität. Für das ebenso frühe wie große Aufatmen sorgte allerdings eine Stammkraft der Reserve: Fynn-Jannis Thielemann entwischte bereits nach etwas mehr als sechs Minuten seinen Bewachern und jagte den Ball am Keeper Patrick Ludwig vorbei ins Netz. Nach diesem Traumstart agierten die angeschlagenen Talente deutlich selbstbewusster und engagierter als zuletzt und hielten ihren Vorsprung gegen den nach der misslungenen Anfangsphase nun energischer auftretenden Gastgeber bis kurz vor der Pause. In der 38. Minute war die 1:0-Führung dann allerdings Geschichte – eine schöne Geschichte für die Preußen, die durch die Westfalenliga-Leihgabe Deljar Omar ihre Führung auf 2:0 erhöhten.

Fynn-Jannis Thielemann schnürt einen Doppelpack

Da die Null bis zur Pause Bestand hatte, erlebten die Preußen ihre bis dato erfreulichste Halbzeitpause der neuen Saison. Diese Energie und der Wille, im zweiten Abschnitt schnell für die endgültige Entscheidung zu sorgen, kamen unmittelbar nach dem Restart zum Tragen: Erneut war es Sturmhoffnung Fynn-Jannis Thielemann, der seine erste Chance im zweiten Abschnitt eiskalt nutzte und zum 3:0 einnetzte. Das war im Kellerduell natürlich mehr als die Vorentscheidung – danach agierten die Espelkamper clever und brachten den deutlichen Vorsprung über die Zeit. Zumindest für eine Nacht machten die bisher auf dem drittletzten Platz rangierenden Preußen damit einen gewaltigen Sprung in der Liga und rutschten in der Tabelle vom Abstiegsrang auf Position acht nach oben.