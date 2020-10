Vehlage verpflichtet Mahmut Salin

Beim FC Preußen Espelkamp II war der 31-jährige Salin nicht nur Torwart, sondern auch Co-Trainer – der Verlust trifft den von der anhaltenden Personalnot arg gebeutelten Chefcoach Markus Möller und sein Team daher doppelt hart. „Mir tut das sehr leid, da ich nun den Co-Trainer und einen Torwart verliere. Wie das gelaufen ist, ist schon krass. Wir müssen jetzt gucken, was wir machen: Verletzungen oder Rote Karten können schließlich immer passieren“, will Markus Möller die Saison möglichst nicht mit nur einem Keeper zuende spielen müssen. Mehr als nur angedeutet hatte sich der anstehende Abschied des Keepers seit dem Derby gegen den TuS Tengern II. In der Schlussphase war der Aufsteiger dabei nahezu wehrlos in sich zusammengebrochen – der einzige Feldspieler, der sich bis zum Schluss sichtbar gegen den Untergang gestemmt hatte, war der wegen der Personalnot in der Schlussphase als Stürmer eingewechselte Torwart Salin. Dabei gab es schon auf dem Platz einige Dispute mit einigen Mitspielern, mit deren Einstellung Salin nicht einverstanden war, die später in der Kabine in einer handgreiflichen Auseinandersetzung geendet sein sollen. Seit der kolportierten „Backpfeifen-Affäre“ war „Maho“ Salin, der sich bei seinen Teamkameraden entschuldigt hat, beim FC Preußen vorläufig suspendiert.

Auch wenn der Sportliche Leiter Tim Daseking und Trainer Markus Möller ihm die Türen für eine mögliche Rückkehr ins Team offen gehalten haben, war in Salin da schon der Entschluss gereift, den Verein zu verlassen, zumal Daseking sich klar hinter Marcel Feder als Nummer eins gestellt hat: „Wenn er spielen will, wird es hier schwer“, hatte Daseking in Richtung des Ersatzkeepers der Reserve offen die derzeitige Rangfolge der Torhüter kommuniziert, sich aber gleichzeitig um einen Verbleib des Torwarts und Co-Trainers der U23 bemüht und dessen Stellenwert für die Mannschaft und den FC Preußen unterstrichen. Angebote anderer Vereine hatte „Maho“ Salin schon im Sommer gehabt, als nach dem Wechsel von Tengerns Ersatzkeeper Feder in den Sportpark absehbar war, dass sich Salin auf der Reservebank wiederfinden würde. Neben Türk Gücü Espelkamp galt auch der SC Vehlage schon damals als einer der Hauptinteressenten und beide Vereine wollten den begehrten Keeper auch jetzt im Winter verpflichten. Den Zuschlag bekam, nicht zuletzt wegen der höheren Spielklasse, aber auch wegen Salins familiärer Wurzeln im Verein der SC Blau Weiß Vehlage, für den bereits Salins Vater gespielt hat.

„Mein Vater hat immer gesagt, dass Vehlage ein geiler Verein ist. Das Gespräch mit Vehlage verlief dann auch sehr positiv. Die haben einen netten Eindruck bei mir hinterlassen und als ambitionierter Fußballer/Torwart spielt man natürlich dann lieber in der Bezirksliga als in der Kreisliga. Und dadurch, dass es laut Tim Daseking schwierig wird, auf Spielzeiten zu kommen beim FC Preußen und den Vorfällen nach dem Tengern-Spiel hab ich mich zu dem Schritt entschieden. Ich gehe aber natürlich nicht im Schlechten auseinander mit Preußen, ich habe vorher mit Markus und Tim darüber schon gesprochen“, erklärt Mahmut Salin seine Beweggründe, warum er Vehlage und nicht Türk Gücü den Vorzug gegeben hat. Sein neues Team nahm Salin bereits am vergangenen Sonntag beim Derby-Heimsieg gegen den TuS Tengern II unter die Lupe.

„Er ist ein Bomben-Torwart. Wir hatten schon vor der Saison mit ihm Kontakt, da hatte er aber schon bei Preußen zugesagt. Eigentlich wollten wir Weihnachten wieder miteinander sprechen...“, deutet SC-Geschäftsführer Rainer Etzold an, dass er durch die Ereignisse beim FC Preußen nun schneller als gedacht aktiv werden musste, um den Mitbewerbern zuvorzukommen. In Vehlage soll er künftig die derzeitige Wackelposition zwischen den Pfosten stabilisieren, wo sich Nico Klosek mittlerweile den dritten Kreuzbandriss zugezogen hat und daher der 48-jährige Thorsten Korejtek trotz anhaltender Rückenprobleme spielen muss. Für Nico Klosek ist die Fußballer-Laufbahn nach der neuesten Schock-Diagnose im Alter von 21 Jahren beendet: „Fußball selber spielen ist vorbei“, musste der gebürtige Isenstedter nach der dritten schweren Verletzung erkennen. Nun scheint die Lösung für den Posten zwischen den Pfosten in Vehlage gefunden worden zu sein – wenn auch erst für die Rückrunde. Jetzt hofft Salin, dass sich sein aktueller und sein künftiger Verein auf die Ablösemodalitäten verständigen können, damit er im neuen Jahr dann auch wieder aktiv ins Geschehen eingreifen kann. Dann nicht mehr im hochmodernen Sportpark Mittwald, sondern im beschaulichen Vehlager Wäldchen – und auch gegen den FC Preußen Espelkamp. „Ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufgabe in Vehlage – und vor allem auf das Rückspiel gegen die alte Mannschaft!“, brennt der ehemalige Torwart des SV Werder Bremen darauf, seine Klasse noch einmal überkreislich unter Beweis stellen zu können.