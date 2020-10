„Ein gefährlicher Gegner“

FC Preußen Espelkamp - SC Westfalia Kinderhaus Dank des eigenen Derby-Sieges in Tengern, aber auch dank der Schützenhilfe durch Westfalia Kinderhaus steht der FC Preußen Espelkamp zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte auf Platz eins der Westfalenliga. Ein Umstand, dem Trainer Tim Daseking nicht zuviel Bedeutung beimessen möchte: „Das kam jetzt überraschend, wir orientieren uns aber sowieso lieber an uns selbst und wenn unser Punkteschnitt besser als zwei ist, dann ist das in Ordnung“, will er sich lieber langfristig in der Spitze festsetzen, als den kurzfristigen Erfolg zu feiern. Auf dem Weg zum langfristigen Erfolg steht kurzfristig nun das Team im Weg, das den Sprung auf Platz eins mitermöglicht hat: „Kinderhaus ist auch ein Aufsteiger, der drei, vier sehr gute Spieler in seinen Reihen hat, mit Kevin Schöneberg auch einen Ex-Profi des 1. FC Köln und kurzzeitig des DSC Arminia Bielefeld, der für die Junioren-Nationalmannschaft gespielt hat. „Kinderhaus ist physisch sehr stark“, hat Tim Daseking frische Informationen von Tengerns Ex-Coach Olaf Sieweke erhalten, der Kinderhaus in Bielefeld beobachtet hat. „Das wird sicher kein einfaches Spiel. Wir müssen schneller und mutiger spielen als zuletzt in Tengern, das Kurzpassspiel nach vorne muss besser werden, wir müssen den Ball schneller laufen lassen, dann bin ich optimistisch, dass am Ende drei Punkte dabei herausspringen werden.“ Nicht dabei helfen kann der Matchwinner aus Tengern: Michael Wessels alte Muskelverletzung ist wieder aufgebrochen, er wird erneut zwei bis drei Wochen fehlen, Hendrik Bartsch fällt weiterhin beruflich bedingt aus. Dafür kehrt Stefan Langemann in den Kader zurück, ein Fragezeichen steht hinter Ben Klostermann (Hexenschuss).

SV Mesum - TuS Tengern Gegen die Remiskönige aus Mesum, die von den vergangenen zehn Partien saisonübergreifend gleich fünf Unentschieden geholt haben, steht für den TuS Tengern die nächste wichtige Partie an: „Definitiv ist das ein richtungsweisendes Spiel und definitiv ist Mesum ein gefährlicher Gegner. In Espelkamp haben die drei Tore geschossen, gegen Peckeloh auch und vier in Herford. Dafür sind sie nach hinten anfällig und genau da müssen wir den Hebel ansetzen“, hat Stefan Studtrucker die mit 14 Gegentreffern zweitschwächste Defensive der Liga als Schwachstelle ausgemacht. Mehr Gegentore als Mesum hat bisher nur eine Mannschaft kassiert – der TuS Tengern (15). Daher will der TuS sich auch nicht auf ein weiteres Spektakel einlassen („Und wenn, dann nur von unserer Seite...“), sondern erst einmal die Sicherheit in den Vordergrund stellen, ohne dabei die offensiven Aspekte zu vernachlässigen: „Wir müssen schon mutig auftreten“, fordert Studtrucker, der mit einem Heimsieg den SVM deutlicher, als es derzeit mit einem Punkt Abstand der Fall ist, hinter sich lassen möchte. Die personelle Lage hat sich in der Nach-Derby-Woche etwas entspannt, Felix Budde ist wieder ins Training eingestiegen und könnte zumindest wieder eine Alternative sein. Jarno Kassebaum plagte sich zuletzt mit einer Erkältung herum, steht aber ebenfalls im Kader. Wie Tengern aufläuft, bleibt bis Sonntag ein Trainer-Geheimnis: „Die Anderen können schließlich auch lesen...“