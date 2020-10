Es war der Aufreger des Spieltages in der Fußball-Bezirksliga: Der SC Vehlage kassierte im Kellerduell beim TuS Lahde/Quetzen nicht nur eine sportlich bittere 2:3-Niederlage. Nachhaltiger könnten die Nebengeräusche der Partie werden: Vier Platzverweise gegen Vehlager Spieler und Offizielle werden garantiert ein Nachspiel haben. Schiedsrichter Waldemar Klein hat bereits einen Sonderbericht angekündigt, auf der anderen Seite wollen aber auch die Vehlager Offiziellen das Verhalten des Schiedsrichters voraussichtlich nicht unkommentiert hinnehmen. Mittwochabend beraten die Blau-Weißen über ihre Möglichkeiten, wie sie mit dem „Skandalspiel“ umgehen sollen. Klar ist: Es kommen einige neue Probleme auf die Vehlager zu.

„Mittelfinger-Gruß“ an die Zuschauer

Jannis Sonnenberg wird nach seiner Roten Karte während des Spiels einige Wochen fehlen. Nachdem er fortwährend von Zuschauern beleidigt worden sein soll, hatte der Youngster die Kontrolle verloren. Sein ausgestreckter Mittelfinger-Gruß Richtung Fans handelte ihm den ersten Platzverweis der Partie ein. In der hektischen Schlussphase flog dann auch Trainer Ernie Joerend vom Platz – ihm wird bisher eine schwere Schiedsrichter-Beleidigung nachgesagt. Die entsprechenden Worte, die ihm der Schiedsrichter Waldemar Klein unterstellt haben soll, seien allerdings nie gefallen, betonen die Vehlager, die in Hörweite gestanden haben. Nicht das einzige Ärgernis: Als Berkan Pehlivan nach Spielende auf dem Weg in die Kabine dann noch seine persönliche Spielbilanz („Der Schiedsrichter war nicht auf unserer Seite“) gezogen haben soll, hatte er den hinter ihm gehenden Referee nicht bemerkt – es folgte das dritte Rot. Das wiederum sorgte bei Mustafa Duru für Fassungslosigkeit. Seine Nachfrage („Wofür das denn?“) beim Schiedsrichter soll dann ausgereicht haben, auch ihm noch Rot zu zeigen.

„ Der hat ja Karten verteilt wie Gummibärchen auf einem Kindergeburtstag... Der hat ja Karten verteilt wie Gummibärchen auf einem Kindergeburtstag... “

„Der hat ja Karten verteilt wie Gummibärchen auf einem Kindergeburtstag“, reagierte ein Vehlager fassungslos auf das Karten-Spiel. Die Offiziellen des SC wollen nun erst einmal den angekündigten Sonderbericht des Schiedsrichters abwarten und dann über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

Kreuzbandriss beim Ex-Espelkamper Flaake

Die Spieler des TuS Tengern II hatten sich nichts vorzuwerfen. Beim unglücklichen 1:3 gegen Spitzenreiter TuS Lohe waren sie kämpferisch ans Limit gegangen, mussten sich trotz einer 1:0-Führung letztlich aber geschlagen geben. So blieben nur die üblichen Schulterklopfer statt einer Verbesserung auf dem Punktekonto. Auch Paulsen hätte sich natürlich lieber über einen schmutzigen Sieg als über eine achtbare Vorstellung seiner Mannschaft gefreut, die nichts einbrachte. „Wir müssen langsam aber sicher mit dem Punkten anfangen“, warnte der Coach, ehe er Aufbauarbeit im Kreis der Akteure leistete. Lange war der TuS Lohe an der leidenschaftlichen Defensive der Hausherren verzweifelt. Auch mit dem nicht immer sicher wirkenden Schiedsrichter Marvin Schnee haderte der Favorit, der mit Glück und Können aber schließlich doch die drei Punkte einfuhr. Die Loher profitierten auch von ihrer starken Bank: Mit Nareg-Niko Boyagian zog Dorn den Joker, der mit zwei späten Treffern den Auswärtssieg besiegelte. Das konnte die Stimmung von Dominik Flaake immerhin etwas aufhellen: Der Ex-Stürmer von Preußen Espelkamp kam an Krücken ins Stadion, nachdem er sich eine Woche zuvor im Auswärtsspiel beim SC Vlotho das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hatte. „Ich werde in Kürze operiert“, sagte Flaake.

„ Die Intensität und Galligkeit war mit dem ersten Gegentor gleich weg. So wird es schwierig, noch einen Sieg zu holen... Die Intensität und Galligkeit war mit dem ersten Gegentor gleich weg. So wird es schwierig, noch einen Sieg zu holen... “ Markus Möller (Trainer FC Preußen Espelkamp II)

Der FC Preußen Espelkamp II haderte nach der 0:6-Schlappe in Löhne mit dem anhaltenden Personalpech. Diesmal musste die Westfalenliga-Leihgabe Maik Stoll mit einer Fußballverletzung früh ausgewechselt werden. Zudem fehlte beim ganzen Team einmal mehr das Aufbäumen: „Die Intensität und Galligkeit war mit dem ersten Gegentor gleich weg. So wird es schwierig, noch einen Sieg zu holen...“, ahnt Trainer Markus Möller angesichts der derzeitigen Personallage nicht viel Gutes für die nahe Zukunft.

„ Defensiv war das wieder eine blitzsaubere Leistung! Defensiv war das wieder eine blitzsaubere Leistung! “ Carsten Schubert (Trainer TuS Dielingen)

Anders als bei den drei Sorgen-Teams läuft es beim TuS Dielingen weiter rund. Mit dem 1:1 in Eickum ist zwar der Kontakt zum Top-Trio der Liga erst einmal abgerissen, dafür ist der TuS als Vierter weiter der Beste vom Reste der Liga. „Defensiv war das wieder eine blitzsaubere Leistung“, freute sich Trainer Carsten Schubert, der in der Offensive derzeit seine verletzt fehlenden Säulenspieler wie Maxim Dyck und Giorgio Ronzetti nicht gleichwertig ersetzen kann.