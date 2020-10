Tengerns Trainer Stefan Studtrucker war nach dem 1:4 nur noch enttäuscht: „Zu viele Spieler spielen einfach ihren Trott runter, das enttäuscht mich!“. Besonders bitter: Tengern hatte diesmal die Chance, gegen einen direkten Mitkonkurrenten im Antiabstiegskampf Punkte zu sammeln – und ließ ausgerechnet dann Grundlegendes vermissen. „Der Gegner war echt nicht gut, das ist einfach eine Katastrophe“, ärgerte sich Studtrucker über sein Team. „Jeder hat den Anspruch, in dieser Mannschaft zu spielen“, akzeptiert Studtrucker auch nicht die derzeitigen Ausfälle als Grund für die jüngsten Niederlagen. Die in der Halbzeit verabredete Aufholjagd für die zweiten 45 Minuten wurde zu einem Rohrkrepierer: „Wir wollten Vollgas geben. Das war aber alles zuwenig. Zuwenig Engagement, zuwenig Laufbereitschaft. Wir verlieren über 50 Prozent der Zweikämpfe, das wird dann von der Qualität her schwierig.“

„ Soviel Platz, wie der im 16er hatte, habe ich nicht einmal im Training bei der Altliga... Soviel Platz, wie der im 16er hatte, habe ich nicht einmal im Training bei der Altliga... “ Stefan Studtrucker (Trainer TuS Tengern)

19 Gegentreffer hat der TuS in sechs Partien bereits kassiert. Die individuellen Patzer vor den Toren störten den Ex-Profi gewaltig, teilweise hätten sich dabei „vier, fünf Leute noch hinter der Mittellinie“ die Gegentore tatenlos angeguckt. Vor allem das richtungsweisende 1:2 hätte so nie fallen dürfen: „Soviel Platz, wie der im 16er hatte, habe ich nicht einmal im Training bei der Altliga“, haderte Studtrucker mit seiner Defensive, die auch vorm 1:3 keine gute Figur abgab: „Da geht einer an der Seitenauslinie gegen drei Spieler von uns durch. Das darf nicht passieren. Wir müssen laufen, kämpfen, mehr tun und auf dem Platz auch mal ein Arschloch sein! Das ist unsere einzige Chance!“ All das fehlte aber in Mesum: „Gier und Willen haben wir nicht“, stellte Studtrucker seiner Truppe kein gutes Zwischenzeugnis aus, „in unserer Situation gehört schon der Wille dazu. Es geht aktuell aber auch keiner voran!“ Zudem dominierten derzeit die Egoismen über den Teamgedanken und einen strukturierten Spielaufbau: „Ich habe mir vor dem Spiel wirklich Gedanken gemacht. Im Spiel hat dann aber jeder gemacht, was er wollte, das geht einfach nicht! Ich habe auch keine Lust, jede Woche mit 1:4 zu verlieren! Wir wussten, dass es schwierig wird, ein Abstieg wäre auch kein Weltuntergang. Ich resigniere aber nicht, das macht die Aufgabe nur spannender. Es ist doch spannend, aus einem Ackergaul ein Rennpferd zu machen. Wobei bei fünf Absteigern die Aufgabe natürlich nahezu ins Unmögliche geht, aber auch, wenn es in die Landesliga runtergehen sollte, will ich auf dem Weg dahin bei jedem Spieler einen Fortschritt sehen.“

Preußen baut den Vorsprung aus

Fortschritte sieht man derzeit beim FC Preußen Espelkamp. In der Tabelle geht es zwar nicht mehr höher, doch den im Derby gegen Tengern eroberten Platz eins bauten die Preußen dank der Patzer der Konkurrenz weiter aus. Dennoch gab es auch Schreckmomente: Janik Brosch musste nach einigen harten Attacken angeschlagen vom Feld, Youngster Lino Salle hätte nach einem Revancheschubser auch eine dunkle Kartenfarbe sehen können. So aber überwog beim FCP die Freude über den derzeitigen Lauf, der auch im Spitzenspiel und OWL-Derby beim VfL Theesen weiter ausgebaut werden soll.