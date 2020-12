Der Nächste, bitte: Kurz vor Weihnachten hat auch einer der begehrten Offensivspieler des FC Preußen Espelkamp seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt. Henrik Bartsch verlängert seinen Vertrag bis 2023.

Torjäger Henrik Bartsch bleibt den Preußen damit zwei weitere Jahre bis 2023 erhalten und soll dabei eine wichtige Stürtzpfeiler-Position bei der Umsetzung des Projekts 2023 einnehmen. Der 2017 nach Stationen beim 1. FC Nürnberg und in Fürth schließlich aus der U23 Nachwuchsmannschaft des BVB Borussia Dortmund nach Espelkamp zurückgekehrte Bartsch bleibt den Preußen damit weiter treu. Darüber freut sich nicht nur der Sportliche Leiter Tim Daseking, auch der Trainer Tim Daseking kann damit weiter auf einen seiner gefährlichen Angreifer setzen:„Henrik hat diese Saison aufrund von gesundheitlichen und beruflichen Gründen ein paar Spiele verpasst, trotzdem wissen wir natürlich um seine Qualitäten und sind froh, dass er uns erhalten bleibt. Mit seinen 23 Jahren ist er ja noch ein junger Spieler mit Entwicklungspotential, der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt“, beschreibt Tim Daseking die Gründe für eine Vertragsverlängerung. An der gab es auch für Henrik Bartsch nicht viel zu überlegen: „Preußen ist sozusagen hier mein Klub in der Heimat. Hier wurde ich 2017 super aufgenommen und die positive sportliche Entwicklung ist für mich als Spieler weiter eine große Motivation, dem Team und dem Verein erhalten zu bleiben. Angefangen 2017 in der Bezirksliga, haben wir nun auch in der Westfalenliga wieder eine super Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass wir uns weiter verbessern können. Kameradschaftlich passt es im Team auch super, so brauchte ich nicht lange zu überlegen“, ist die Konstellation bei den Preußen ideal für den Goalgetter Bartsch, beim FC Preußen das große Ziel Oberliga zu realisieren.