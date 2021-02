Die Preußen treiben ihre Personalplanungen in der U23 weiter voran. Vom Bezirksligisten BW Vehlage wechselt im Sommer mit Elias Dück ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler zu den Adlerträgern. „Im Gespräch mit Elias merkte ich sofort, wie groß seine Motivation ist, sich in einer jungen Mannschaft weiterzuentwickeln. Von daher passt er perfekt in unsere Mannschaft“, erklärt Preußens neuer Bezirksliga-Trainer Cengiz die Hintergründe der Verpflichtung. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe. Die Struktur der Mannschaft und die Bedingungen hier bei Preußen sind ideal, um mich weiterzuentwickeln“, beschreibt Dück, der in der Jugend auch beim SV Rödinghausen spielte, die Beweggründe für seinen Wechsel.