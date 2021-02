Planung „ohne Sinn und Verstand“

Über die Zukunft von 34 gesunden Bäumen an der General-Bishop-Straße sollte im Hauptausschuss am Mittwochnachmittag entschieden werden. Letztlich aber wurde diese Entscheidung vertagt und in den Fachausschuss zurückgegeben.

Allee-Charakter

Klaus Hagemeier, Vorstand der Stadtwerke AöR, stellte im Bürgerhaus die Pläne für die Umsetzung des Radverkehrssicherheitskonzeptes an der General-Bishop-Straße vor. Diese Ausführungen betrafen den Abschnitt von der Fabbenstedter Straße bis zur Gabelhorst. Für die Teilerneuerung des Fahrradweges müsse „der Baumbestand zurückgenommen werden“. Von den 84 Bäumen, die dem Straßenabschnitt einen Allee-Charakter verleihen, sollen für den neuen Radweg 34 Bäume gerodet werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Eichen, die „von der Naturschutzbehörde als sehr vital und wertvoll für das Landschaftsbild eingestuft“ wurden, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Hagemeier erklärte, man habe seitens der Verwaltung mehrere Varianten geprüft, wie man die Bäume behalten könne. Das aber hätte auf dem Fahrradweg zu ständigen Einengungen geführt, somit Sicherheitsprobleme mit sich gebracht und „beim Nutzer keine Akzeptanz“ gefunden. Man sei auch mit der Naturschutzbehörde im Gespräch. Die Politik sei unter anderem im Juni 2020 über die Thematik unterrichtet worden.

„ Wir wollen nicht dieses Jahr roden und erst in zwei Jahren den Baustart haben. Wir wollen nicht dieses Jahr roden und erst in zwei Jahren den Baustart haben. “ Paul-Gerhard Seidel

Die weggenommenen Bäume könnten nach der Anlage des Radweges auch nicht mehr an Ort und Stelle nachgepflanzt werden. Als Ausgleichsmaßnahme solle an der Straße Bruchwiesen in Gestringen eine Allee angelegt werden. Die Naturschutzbehörde habe den Sachverhalt geprüft und ihr „Wohlwollen ausgesprochen“, sagte Hagemeier.

Der dann vom Stadtwerke-Vorstand vorgeschlagene Zeitplan führte bei den Politikern jedoch zu Unbehagen. Wenn der Bau dieses Jahr noch beginnen solle, müssten die Bäume bis Ende Februar, also in den nächsten drei Tagen, gerodet werden. Baumfällungen innerhalb der Brut- und Setzzeit der Vögel, die von März bis September geht, würden langwierige Verwaltungsverfahren mit sich bringen.

Bedenken

Große Bedenken zum Zeitplan äußerte Paul-Gerhard Seidel (Unabhängige). Er wollte wissen, ob denn damit zu rechnen sei, dass die Baumaßnahme dieses Jahr überhaupt beginne. „Wir wollen nicht dieses Jahr roden und erst in zwei Jahren den Baustart haben.“

Die Unabhängigen würden sich nicht gegen einen vernünftigen Radweg wehren. Dafür müssten wohl auch Bäume gefällt werden. „Aber wir wissen überhaupt nicht, ob wir dieses Jahr mit dem Bau beginnen können.“ Seidel wollte von Hagemeier wissen, „wann realistisch mit der Ausschreibung der Maßnahme zu rechnen ist“. „Im Sommer“ lautete Hagemeiers Antwort, die Seidel mit dem Kommentar beantwortete, dass dann dieses Jahr mit dem Bau nicht mehr begonnen werde.

„ Diese Planung ist ohne Sinn und Verstand. Diese Planung ist ohne Sinn und Verstand. “ Elke Schmidt-Sawatzki

Kritik an der eigentlichen Baumaßnahme, die im Übrigen über das Projekt Nahmobilität gefördert werden kann, äußerten die Grünen in Person von Elke Schmidt-Sawatzki: „Diese Planung ist ohne Sinn und Verstand.“ Klaus Hagemeier betonte, dass die angedachte Radwegeführung im Fachausschuss durchgesprochen worden sei, und dies die sicherste Variante für die Radfahrer sei. Mehrfache Spurwechsel für die Radler würden ein zu hohes Risiko bergen. Alle Beteiligten, darunter auch Polizei und Verkehrsdezernat, seien eingebunden gewesen und hätten dies bestätigt.

Dietrich Janzen (Bündnis C) war dafür, die Maßnahme zurückzustellen und dafür an der Einfahrt zum FEBG-Bethaus, die außerhalb der Stadtgrenze liegt, einen Zebrastreifen anzulegen. Dieser Vorschlag aber ist gar nicht umsetzbar. „Zebrastreifen sind außerorts nicht zulässig“, sagte Bürgermeister Hennig Vieker.

Sitzungsunterbrechung

Wilfried Windhorst (CDU) erklärte, dass die geplante Baumaßnahme bereits „20 Mal beraten“ worden sei. „Wir sind zu dem Entschluss gekommen, so soll es gemacht werden.“ Auch die Naturschutzbehörde habe zugestimmt.

Allerdings beantragte die CDU nach den vorgebrachten Einwänden eine Sitzungsunterbrechung. Im Anschluss daran stellte Bürgermeister Henning Vieker fest: „Es gibt die Tendenz, das Thema in den Fachausschuss zu verlegen.“ Dies fand die Zustimmung des Ausschusses. Aufgeschoben aber sei nicht aufgehoben, betonte die Verwaltung abschließend.