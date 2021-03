„Ein absoluter Lebenstraum!“

Nach einem halben Jahr Wettkampfpause freute sich Alexander Schröder zunächst schon über eine Startmöglichkeit. Bei der dritten Auflage des „Berlin 10k Invitational“ des LAC Olympia Berlin wurden in Berlin Schmöckwitz Wettbewerbe über fünf und zehn Kilometer auf der Straße angeboten. Die Auflagen waren sehr streng , kurz vor dem Start wurden alle Aktiven und Helfer auf Corona getestet, dazu mussten die Läufer zwischen 6 und 7 Uhr im Testzelt erscheinen. Wegen der geltenden Corona-Beschränkungen wurde das Einladungsrennen in mehrere Läufe unterteilt. Erst Donnerstag erhielt Alexander Schröder die Zusage und machte sich Samstag auf den Weg nach Berlin, um sich dort in diesem absoluten Elitefeld nationaler und internationaler Topläufern zu messen und nach der geplatzten Hallensaison endlich wieder eine Standortbestimmung zu bekommen.