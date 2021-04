„So eine Chance kriegst du nur einmal im Leben“

Stellvertretend für die erste Mannschaft und den Verein wird Felix Droste dem Bundestrainer „gegenübersitzen“ und eine der Fragen stellen. Der Kapitän und Torjäger des A-Liga-Teams nimmt als einziger VfB-ler im Vereinsheim Platz. Ein Filmteam wird Droste begleiten. „Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet“, sagt der 25-Jährige, der sich aber auf das Highlight in der ansonsten für Amateurkicker schon so lange fußballarmen Zeit freut: „Das ist definitiv was Besonderes, dass man mit dem amtierenden Bundestrainer sprechen darf.