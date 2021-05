Die wichtigste Nachricht nach vielen Monaten mit ernüchternden Kampfabsagen gab es für Pawlak bereits vor einigen tagen: „Die Veranstaltung findet statt! Leider ohne Zuschauer, aber sie findet statt. Ich bin echt dankbar, dass ich endlich wieder boxen darf!“ Für Pawlak ist es nicht irgendein Kampf: Zum 50. Mal steigt der Espelkamper seit seinem Debüt im März 2006 zu einem Profikampf in den Ring. Nachdem er in den vergangenen Monaten mehrfach durch Corona und andere Unwägbarkeiten des Boxgeschäfts ausgebremst worden war und nach Dezember 2019 nur einmal boxen durfte, geht es um den WM-Titel es Verbandes UBO im Leichtschwergewicht. In Warendorf trifft Pawlak dabei nach einer kurzfristigen Änderung der Kampfkarte auf Muhammad Oguzhan Arifogullari.