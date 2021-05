In dem Weltverband, in dem unter anderem auch Schwergewicht Tyson Fury die Nummer eins ist, sollte Christian Pawlak schon mehrfach seine erste Chance im Kampf um einen UBO-Gürtel bekommen , musste allerdings immer wieder wegen der Corona geschuldeten Verlegungen seine Pläne ändern. Samstag war es soweit: Der 27-jährige Türke Muhammad Arifogullari aus dem umstrittenen Germanen Boxstall Kiel hat erst sieben Profikämpfe absolviert, darunter aber schon zwei Titelkämpfe, in Warendorf stieg er als amtierender Europameister in den Ring, dieser Titel stand im Duell gegen Pawlak allerdings nicht auf dem Spiel. Der Kampf war dann nicht auf dem Niveau, das eines WM-Kampfes würdig gewesen wäre.