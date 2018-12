Von Volker Krusche

Hüllhorst (WB). Es waren zwar »nur« die Vorrunden, doch die machten schon Appetit auf weitere Turniere: Der Hallenzauber in Hüllhorst hat nichts von seinem Glanz eingebüßt. Mit großem Eifer waren die heimischen Fußballer beim Auftakt des Hallen-Masters dabei. Und die erfolgreichen Teams freuen sich schon jetzt auf die Endrunde am kommenden Sonntag.

Thomas Will, Geschäftsführer des SV Hüllhorst-Oberbauerschaft, sowie die beiden Vorsitzenden Lothar Schlüter und Hans-Jürgen Fiebig durften mit dem Start der 23. Auflage sehr zufrieden sein. Längst ist der Hüllhorster Turnierreigen Tradition und fester Bestandteil im Winterkalender der heimischen Vereine. Genauso wie die Rundumbande, die den Hallenkick stets die besondere Note verleiht.

13 Mannschaften bewarben sich gestern um die acht Plätze für die beiden Zwischenrundengruppen, darunter mit dem SC BW Vehlage auch ein aktueller Bezirksligist. Fünf A- und sieben B-Ligisten komplettierten das Feld. Acht Teams erreichten die Endrunde, die folgendes Aussehen haben wird: BSC Blasheim, SV BW Oberbauerschaft, HSC Alswede, TuS Gehlenbeck (Gruppe 1), SC BW Vehlage, Holsener SV, Türk Gücü Espelkamp und SuS Holzhausen (Gruppe 2).

Gruppe 1

Von Favorit keine Spur: Die Blau-Weißen aus Vehlage hatten am Ende nur einen Punkt Vorsprung, der ihnen zum Einzug in die Endrunde reichte. Allerdings stand der nach dem Auftaktremis (1:1) gegen den in der Kreisliga A seit Wochen auf einer Erfolgswelle reitenden BSC Blasheim und einem 3:1-Erfolg gegen den OTSV Pr. Oldendorf schon vor dem letzten Gruppenspiel fest, da die Oldendorfer zuvor schon den letzten Gegner des Dyck-Teams bezwungen hatten. So fiel die abschließende 2:4-Niederlage nicht mehr ins Gewicht. Auch, weil die Blasheimer die dominierende Mannschaft dieser Gruppe waren und ungeschlagen blieben.

Ergebnisse : Blasheim - Vehlage 1:1, OTSV - Lübbecke 3:2, Vehlage - OTSV 3:1, Lübbecke - Blasheim 2:7, OTSV - Blasheim 1:2, Vehlage - Lübbecke 2:4; - Tabelle : 1. BSC Blasheim 7 Punkte/10:4 Tore; 2. BW Vehlage 4/6:5; 3. OTSV Pr. Oldendorf 3/5:7; 4. FC Lübbecke 3/8:12

Gruppe 2

Schon im Vorjahr war der Holsener SV die Überraschung des Hallen-Masters, als er nicht nur die Endrunde, sondern auch dessen Finale erreichte. Und nachdem Masterssieger Tengern II seinen Start beim Schuster-Cup absagte, durfte der B-Ligist sogar auch dort mitspielen. Den Auftakt für eine Wiederholung hat Holsen gestern gemacht: drei Spiele, drei Siege. Daneben schaffte noch BW Oberbauerschaft den Sprung in die Endrunde, wobei das 2:0 gegen Schnathorst entscheidend war.

Ergebnisse : Schnathorst - Oberbauerschaft 0:2, Holsen - Nettelstedt 4:0, Oberbauerschaft - Holsen 2:5, Nettelstedt - Schnathorst 1:2, Holsen - Schnathorst 1:0, Oberbauerschaft - Nettelstedt 6:0; - Tabelle : 1. Holsener SV 9/10:2; 2. BW Oberbauerschaft 6/10:5; 3. SV Schnathorst 3/2:4; 4. TuS Nettelstedt 0/1:12

Gruppe 3

Ist die Vorrunde ein gutes Omen für die Endrunde, dann müssen sich die Gegner des HSC Alswede warm anziehen. Viermal angetreten, verließen sie viermal das Parkett als Sieger, erzielten dabei satte 14 Tore und ließen lediglich drei Gegentreffer zu. Was die »Bohlmänner« gestern auf die Platte brachten, konnte sich jedenfalls sehen lassen. Überraschend war hingegen, dass alle drei B-Ligisten erfolgreicher waren, als A-Ligist TuRa Espelkamp. Dem gelang nur ein mageres Törchen. Die Rodewald-Truppe blieb neben Nettelstedt als einziges Team im Teilnehmerfeld ohne Punktgewinn. Besser machte es Türk Gücü Espelkamp. Die Türken mussten sich lediglich Alswede geschlagen geben, zogen aber mit drei Siegen in die Endrunde ein.

Ergebnisse : SVHO - Levern 2:2, TuRa - Türk Gücü 0:2, Alswede - SVHO 3:1, Levern - TuRa 2:1, Türk Gücü - Alswede 1:5, SVHO - TuRa 2:0, Levern - Türk Gücü 4:7, TuRa - Alswede 0:2, SVHO - Türk Gücü 0:3, Alswede - Levern 4:1; - Tabelle : 1. HSC Alswede 12/14:3; 2. Türk Gücü Espelkamp 9/13:9; 3. SV Hüllhorst-Oberbauerschaft 4/5:8; 4. TuS Levern 4/9:14, 5. TuRa Espelkamp 0/1:8

Gruppe 4

In der vom Papier her stärksten Vorrundengruppe setzte sich weder Titelverteidiger TuS Tengern II, noch die ambitionierte Reserve der Preußen oder Vizekreismeister TuS Gehlenbeck durch, sondern der in der Liga nicht so recht in Schwung gekommene SuS Holzhausen. Der gab lediglich beim 1:1 gegen die Kleeblätter einen Punkt ab. Vorjahressieger Tengern ist dagegen als Gruppenletzter raus, genauso wie die Adlerträger. Tengern hätte im letzten Spiel allerdings ein Sieg gegen Gehlenbeck zum Weiterkommen gereicht. Das 0:1 bedeutete aber das Aus und das Ticket für die Mannen von Christoph Kämper.

Ergebnisse : Pr. Espelkamp II - Tengern II 3:2, Holzhausen - Gehlenbeck 4:0, Tengern II - Holzhausen 1:1, Gehlenbeck - Pr. Espelkamp III 2:1, Holzhausen - Pr. Espelkamp II 3:1, Tengern II - Gehlenbeck 0:1; - Tabelle : 1. SuS Holzhausen 7/8:2; 2. TuS Gehlenbeck 6/3:5; 3. FC Preußen Espelkamp II 3/5:7; 4. TuS Tengern II 1/3:5