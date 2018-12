Bleiben dem TuS Tengern in der Saison 2019/20 treu: Olaf Sieweke und sein Assistent Bastian Bartelheimer (hinten). Foto: Krusche

Hüllhorst (WB/mas). Diese Nachricht kommt nicht wirklich überraschend: Fußball-Landesligist TuS Tengern und Trainer Olaf Sieweke werden ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2019/20 fortsetzen. Seine Zusage gab auch Co-Trainer Bastian Bartelheimer.

Die frühzeitige Verlängerung ist die logische Folge nach einem ersten gemeinsamen Halbjahr, das erfolgreicher kaum hätte sein können. Nach dem ersten Saisonteil belegt der TuS Tengern den zweiten Tabellenplatz. Sollte das im Dezember ausgefallene Spiel in Bad Westernkotten auch noch gewonnen werden, würden die Kleeblätter virtuell die Tabellenspitze erklimmen. »Bei diesem Abschneiden überrascht die Nachricht vermutlich alle nicht. Wir sind sehr zufrieden mit Olafs Arbeit. Die Mannschaft hat sich unter ihm spielerisch noch einmal weiterentwickelt. Und es passt vor allem auch die Chemie zwischen dem Trainer und der Mannschaft sowie dem Vorstand«, sagt Tengerns Sportlicher Leiter Christian »Klappi« Meyer.

Kurios: Bei der Zusammenkunft waren sich sowohl Sieweke als auch Meyer unsicher, ob die ursprüngliche Zusage nicht sowieso schon für zwei Spielzeiten seine Gültigkeit hatte. »Das ist jetzt aber auch egal. Olaf bleibt jedenfalls spätestens jetzt auch in der nächsten Saison unser Trainer«, stellte Meyer schmunzelnd klar.

Starker Zusammenhalt

Aus Sicht der Sportlichen Leiters komme der Erfolg keinesfalls überraschend. Das Team habe schließlich auch schon in den Vorjahren unter Trainer Holm Hebestreit um die vorderen Plätze mitgespielt. Ein wichtiger Aspekt sei in Tengern weiterhin der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams – das galt auch schon unter Hebestreit. »Das Ganze trägt jetzt Früchte, weil es zusammenwachsen muss. Die Freundschaften auch abseits des Platzes werden bei uns immer größer, dadurch rennen auch alle füreinander«, sagte Meyer.

Auf der Trainerposition haben die Tengeraner Verantwortlichen nun also Planungssicherheit. Nächste Aufgabe sei es während der Winterpause nun auch noch, die Kaderplanung voranzutreiben. »Bis Ende Januar möchte ich eigentlich alles in trockenen Tüchern haben«, verriet Meyer. Einige Gespräche bezüglich einer Verlängerung habe er mit Spielern schon geführt. Es hat laut Meyer schließlich Priorität, die aktuellen Spieler weiterhin an den Verein zu binden.

Zugänge denkbar

Durchaus denkbar seien für die nächste Saison aber auch externe Zugänge. »Dabei muss es sich aber um sinnvolle Verstärkungen handeln. Und wir werden ganz bestimmt auch nur punktuell nachlegen, dafür funktioniert es derzeit einfach zu gut«, sagte Meyer.

Die Frage, ob sich in Tengern schon im Winter personell etwas tun werde, konnte der Sportliche Leiter noch nicht beantworten. Spätestens nach dem kurzfristigen Abgang von Yasin Köse kurz vor Ablauf der Wechselfrist hatte man beim TuS eine erneute Vergrößerung des Kaders angestrebt. »Wir halten die Augen weiterhin offen. Wir werden aber nicht auf Biegen und Brechen etwas unternehmen«, sagte Meyer.