Von Marc Schmedtlevin

Auf den Abgang von Lars Halstenberg hatte in den vergangenen Wochen eigentlich wenig hingedeutet. Doch ein berufliches Angebot macht dem Coach eine von beiden Seiten gewünschte Zusammenarbeit nicht mehr möglich. Der Abschied falle jedenfalls Halstenberg sehr schwer. »Ich fühle mich extrem wohl und das Verhältnis zu Spielern und auch zum gesamten Vereinsumfeld ist schon intensiver als nur die Tätigkeit als Trainer. Zu vielen Leuten haben sich Freundschaften entwickelt und ich werde definitiv mit vielen Spielern noch in Kontakt bleiben«, stellt Halstenberg fest.

Geplant war der Wechsel auf der Trainerposition aus Sicht der HSG Hüllhorst keinesfalls. »Ich habe schon im November Gespräche mit unseren Spielern geführt. Sie hätten gerne mit Lars weiter gemacht. Auch ich hätte mir eine längere Zusammenarbeit durchaus vorstellen können«, sagt HSG-Männerspielwart Marco Stremming, der die Entscheidung aber natürlich akzeptiere.

Redeker bringt Erfahrung mit

Etwas leichter dürfte Halstenbergs Abschied nach dann drei Spielzeiten fallen, da die entstandene Lücke schnell wieder geschlossen werden konnte. Sebastian Redeker, für den es in der nächsten Serie beim TuS Nettelstedt II nicht weiter gegangen wäre, sagte bei der HSG zu. »Sebastian kennt nicht nur die Verbandsliga gut, er bringt auch höherklassige Erfahrung als Spieler mit. Das finde ich nicht unwichtig«, sagt Stremming, der die Art seines neuen Trainers schätzt: »Er ist ein kommunikativer Typ und er weiß, worauf es ankommt.«

Für Redeker ist es eine Reise zurück in die Vergangenheit. In der C-Jugend hatte der Linkshänder in Hüllhorst zusammen mit seinem Zwillingsbruder Christian mit dem Handballspielen begonnen. Der damalige Trainer: Marco Stremming. Bis heute sei Redekers die Verbindung nach Hüllhorst, wo er damals auch zur Schule ging, nicht abgerissen. Unter anderem spielt Schwester Gina in der ersten Damenmannschaft der HSG und auch Sohn Milan ist bei den HSG-Bambini aktiv. »Und ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Die Gespräche mit Marco Stremming sind sehr gut verlaufen. Deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf die neue Aufgabe«, sagt Redeker, der sich zunächst aber natürlich noch voll seinem Job in Nettelstedt widmen werde: »Dort ist es natürlich mein Ziel, die Saison bestmöglich zu Ende zu spielen.« Sollten sowohl Nettelstedt II als auch Hüllhorst in der Verbandsliga bleiben, würde es in der nächsten Saison also zu einem schnellen Wiedersehen kommen.

Mehrere Trainer-Anfragen

Dass sich die HSG Hüllhorst mit ihrer kontinuierlichen Arbeit einen Namen gemacht hat, zeigt nicht nur Redekers Zusage. Die Verantwortlichen um Marco Stremming konnten sich den Neuen aussuchen, Kontakte und Anfragen habe es nämlich mehrere gegeben. »Das spricht sicherlich für unseren Verein«, bestätigt Stremming.

Beschäftigt hat sich der Männerspielwart auch schon mit der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison. Nach jetzigem Stand werden alle aktuellen Spieler der HSG erhalten bleiben. Freuen würde man sich zudem über einen externen Zugang oder auch Rückkehrer. »Ich bin mit einigen unserer ehemaligen Spieler schon noch in Kontakt. Es gibt da aber nichts zu vermelden. Gespräche sind auch allgemein nur sinnvoll, wenn es sportlich passt«, sagt Stremming.